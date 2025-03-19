Отправлено: - 10:39

maxsaf:

получил возможность тебя пинать время от времени, и не извиняться за это, а только сожалеть

maxsaf:

Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.

YESNO:

кстати по 1 каналу в программе время показывали двоих пострадавших из трубы . их успели спасти . возможно кого то м не успели ...

maxsaf:

Давайте сами новости сочинять, так даже веселее...

Цитата:как то слабо получается у тебяпридти опозорится на форуме а потом еще и сожалеть)Цитата:зачем тебе? по трупам русских солдат тащищся? русофоб?Цитата:а возможно в трубе еще нашли того распятого мальчика в трусикахну первый канал жевсе возможно Цитата:у нас даже правдивее получится чем у российских смидавай я начнутрамп послал на х путинаа путин решил что речь о хоккее))