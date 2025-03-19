Re: В Казахстане запретят движение определенного типа...

Отправлено: - 11:16

Надо пересмотреть ГОСТы , у нас со времён СССР строят дороги с нагрузкой 8 тонн на ось , а в странах Европы : Одна не ведущая ось: до 10 тонн. Одна ведущая ось: до 11,5 тонны. Двойная ось (тандем): в зависимости от колесной базы: до 11,5 т (при колесной базе менее 1,0 м) и до 19 т (при колесной базе от 1,3 м до 1,8 м, при соблюдении определенных условий). Будем восстанавливать старые ЗИЛы и ГАЗ-53 чтобы соответствовать нашим стандартам.