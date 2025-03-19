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≡ В Казахстане запретят движение определенного типа автомобилей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51377
В Казахстане запретят движение определенного типа автомобилей
Отправлено: 19.03.25 - 10:29
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С 2026 года на дорогах Казахстана полностью запретят движение самосвалов, чей вес превышает допустимые нормы. Помимо этого, магазинам и предприятиям будет запрещено принимать грузы, доставленные на таких транспортных средствах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16242
Re: В Казахстане запретят движение определенного типа...
Отправлено: 19.03.25 - 10:29
#1
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И как будет Акрос с полей Пшеницу до элеватора доставлять? На кукурузники?
Как в городе будут строить новые дома, ЖК без доставки тяжёлых плит перекрытия, кирпича, и тд. 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16242
Re: В Казахстане запретят движение определенного типа...
Отправлено: 19.03.25 - 10:31
#2
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В центре города дорога в ямах и пешеходные тратуары потому что по ним самосвал круглые сутки с щебнем гоняет?)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7482
Re: В Казахстане запретят движение определенного типа...
Отправлено: 19.03.25 - 10:43
#3
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А кто же будет доставлять щебень,песок,перегной,навоз? А как до этого жили? трехтонник газ53 не будет успевать
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16242
В Казахстане запретят движение определенного типа автомобилей
Отправлено: 19.03.25 - 11:03
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Главное как они собираются АЭС строить без тяжеловесных самосвалов) Видимо тоже советским газ - 53. Короче не куда мы не денемся без ссср)
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b
§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
30
Re: В Казахстане запретят движение определенного типа...
Отправлено: 19.03.25 - 11:16
#5
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Надо пересмотреть ГОСТы , у нас со времён СССР строят дороги с нагрузкой 8 тонн на ось , а в странах Европы : Одна не ведущая ось: до 10 тонн. Одна ведущая ось: до 11,5 тонны. Двойная ось (тандем): в зависимости от колесной базы: до 11,5 т (при колесной базе менее 1,0 м) и до 19 т (при колесной базе от 1,3 м до 1,8 м, при соблюдении определенных условий). Будем восстанавливать старые ЗИЛы и ГАЗ-53 чтобы соответствовать нашим стандартам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16242
В Казахстане запретят движение определенного типа автомобилей
Отправлено: 19.03.25 - 11:46
#6
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Цитата:
berkut_1973: Будем восстанавливать старые ЗИЛы и ГАЗ-53 чтобы соответствовать нашим стандартам.
Не кто и советские госты не соблюдает. Новая дорога Пешковка-Карабалык. Первым же летом растаяла под солнцем. Вздулась без всяких самосвалов. Потом по быстренькому бугры срезали наложили латки и щас она превратилась как будто ей 20 лет уже.

У нас строят наверно по принципу что б денег больше украсть. Нету наклона у дорог. Нету водоотливов. Весь город утонул.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1153
Re: В Казахстане запретят движение определенного типа...
Отправлено: 19.03.25 - 12:05
#7
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Вместо того, чтобы делать качественные дороги мы лучше будем запрещать ими пользоваться или взимать оплату. Браво! Не перестаю восхищаться чиновниками и их решениями!
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