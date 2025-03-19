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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 01:17
Цитата:
Только мы с вами не воюем, зачем нам обманывать друг друга?
YESNO:
а почему бы и нет , но не двое а больше . но здесь ваше слово против моего и ничего более . и давно известно что : война это путь обмана ©
а почему бы и нет , но не двое а больше . но здесь ваше слово против моего и ничего более . и давно известно что : война это путь обмана ©
Только мы с вами не воюем, зачем нам обманывать друг друга?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43795
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 01:56
Цитата:
Я бы добавил и руть Обмена.
Трамп, чтобы стать Великим, как в принципе когда то Великим стал и древний презерватив, свои слова пустышки преподносит Путину,
Путин, чтобы остаться Великим у себя в России, преподносит отвоевывание каких то разрушенных Бологорок и Бахмутов, за Великую Победу.
Оба свои пустышки пытаются выменять друг у друга.
Один только делает это за счет погибающих за это украинцев, другой же как и Фюрер когда то, преподносит за Величие погибающий свой народ в этих мясорубках на Ослах.
Оба стараются быть Великими за счет чего то или кого то.
Посмотрим.
YESNO:
война это путь обмана ©
война это путь обмана ©
Я бы добавил и руть Обмена.
Трамп, чтобы стать Великим, как в принципе когда то Великим стал и древний презерватив, свои слова пустышки преподносит Путину,
Путин, чтобы остаться Великим у себя в России, преподносит отвоевывание каких то разрушенных Бологорок и Бахмутов, за Великую Победу.
Оба свои пустышки пытаются выменять друг у друга.
Один только делает это за счет погибающих за это украинцев, другой же как и Фюрер когда то, преподносит за Величие погибающий свой народ в этих мясорубках на Ослах.
Оба стараются быть Великими за счет чего то или кого то.
Посмотрим.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 02:43
Цитата:
У тебя начинает получаться, но ты всё равно старайся лучше
[Исправлено: maxsaf, 19.03.2025 - 03:44]
111: Это же надо быть похожим на Великий и древний презерватив
У тебя начинает получаться, но ты всё равно старайся лучше
[Исправлено: maxsaf, 19.03.2025 - 03:44]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 08:50
Думал куда написать сюда или в народные новости!
Поймали великого контрабандиста!!! Дед россиянин на "пятёрке" хотел нанести экономический ущерб нашей стране и провезти 20 литров бензина в канистры. Но наши доблестные пограничники вовремя пресекли коварный замысел и отправили деда вырабатывать бензин на родной земле!!!
Газ кстати уже вывозить в газбалонах невыгодно, в России дешевле.
Поймали великого контрабандиста!!! Дед россиянин на "пятёрке" хотел нанести экономический ущерб нашей стране и провезти 20 литров бензина в канистры. Но наши доблестные пограничники вовремя пресекли коварный замысел и отправили деда вырабатывать бензин на родной земле!!!
Газ кстати уже вывозить в газбалонах невыгодно, в России дешевле.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 09:13
Путин с помощью лести показал большую фигу Трампу! Договорились не бомбить энергетическую инфраструктуру и обменять около двухсот пленных и всё по Украине! Никаких прекращение огня на 30 дней!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:03
А ещё самый главный итог телефонного разговора они договорились в хоккей поиграть, может ещё Лукашенко пригласят, он хоккей любит!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17865
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:39
Цитата:
как то слабо получается у тебя
придти опозорится на форуме а потом еще и сожалеть)
Цитата:
зачем тебе? по трупам русских солдат тащищся? русофоб? Цитата:
а возможно в трубе еще нашли того распятого мальчика в трусиках
ну первый канал же
все возможно Цитата:
у нас даже правдивее получится чем у российских сми
давай я начну
трамп послал на х путина
а путин решил что речь о хоккее))
maxsaf:
получил возможность тебя пинать время от времени, и не извиняться за это, а только сожалеть
получил возможность тебя пинать время от времени, и не извиняться за это, а только сожалеть
как то слабо получается у тебя
придти опозорится на форуме а потом еще и сожалеть)
Цитата:
maxsaf:
Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.
Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.
зачем тебе? по трупам русских солдат тащищся? русофоб? Цитата:
YESNO:
кстати по 1 каналу в программе время показывали двоих пострадавших из трубы . их успели спасти . возможно кого то м не успели ...
кстати по 1 каналу в программе время показывали двоих пострадавших из трубы . их успели спасти . возможно кого то м не успели ...
а возможно в трубе еще нашли того распятого мальчика в трусиках
ну первый канал же
все возможно Цитата:
maxsaf:
Давайте сами новости сочинять, так даже веселее...
Давайте сами новости сочинять, так даже веселее...
у нас даже правдивее получится чем у российских сми
давай я начну
трамп послал на х путина
а путин решил что речь о хоккее))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17865
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:42
Цитата:
как это?
ты выступаешь за россию и путина
автоматически получаешься стороной конфликта
и на тебя распророняются те же правила как на одну из сторон конфликта Цитата:
главный итог переговоров это позор трампа который орал что россия пойдет на прекращение огня
миротворца из него не получилось
европе это сигнал
maxsaf:
Только мы с вами не воюем, зачем нам обманывать друг друга?
Только мы с вами не воюем, зачем нам обманывать друг друга?
как это?
ты выступаешь за россию и путина
автоматически получаешься стороной конфликта
и на тебя распророняются те же правила как на одну из сторон конфликта Цитата:
saba:
Путин с помощью лести показал большую фигу Трампу! Договорились не бомбить энергетическую инфраструктуру и обменять около двухсот пленных и всё по Украине! Никаких прекращение огня на 30 дней!
Путин с помощью лести показал большую фигу Трампу! Договорились не бомбить энергетическую инфраструктуру и обменять около двухсот пленных и всё по Украине! Никаких прекращение огня на 30 дней!
главный итог переговоров это позор трампа который орал что россия пойдет на прекращение огня
миротворца из него не получилось
европе это сигнал
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:47
Цитата:
Ну все правильно - обсудили задачи по степени важности. Украина у Трампа где-то между литием и хоккеем.
saba:
А ещё самый главный итог телефонного разговора они договорились в хоккей поиграть, может ещё Лукашенко пригласят, он хоккей любит
А ещё самый главный итог телефонного разговора они договорились в хоккей поиграть, может ещё Лукашенко пригласят, он хоккей любит
Ну все правильно - обсудили задачи по степени важности. Украина у Трампа где-то между литием и хоккеем.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:50
Цитата:
С чего ты это решил? Если я говорю что всем буде п...да, если Путин ЯО шандарахнет, то значит я автоматически за Путина? Я за здравый смысл. А он мне подсказывает, что нефиг прыгать на ядерную державу с пульками.
abaika95:
ты выступаешь за россию и путина
ты выступаешь за россию и путина
С чего ты это решил? Если я говорю что всем буде п...да, если Путин ЯО шандарахнет, то значит я автоматически за Путина? Я за здравый смысл. А он мне подсказывает, что нефиг прыгать на ядерную державу с пульками.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:55
Цитата:
Ты там их двести штук уже нашел, а никому не показываешь.
Цитата:
Давай я добавлю пять копеек к этой новости: В итоге опять пострадала Украина. Ну чё за невезуха.
abaika95:
возможно в трубе еще нашли того распятого мальчика в трусиках
возможно в трубе еще нашли того распятого мальчика в трусиках
Ты там их двести штук уже нашел, а никому не показываешь.
Цитата:
abaika95:
у нас даже правдивее получится чем у российских сми давай я начну трамп послал на х путина а путин решил что речь о хоккее))
у нас даже правдивее получится чем у российских сми давай я начну трамп послал на х путина а путин решил что речь о хоккее))
Давай я добавлю пять копеек к этой новости: В итоге опять пострадала Украина. Ну чё за невезуха.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:58
Цитата:
Без разницы, успеешь ты вовремя переобуться или не успеешь - вместе с 112 будете в банях прятаться
abaika95:
автоматически получаешься стороной конфликта и на тебя распророняются те же правила как на одну из сторон конфликта
автоматически получаешься стороной конфликта и на тебя распророняются те же правила как на одну из сторон конфликта
Без разницы, успеешь ты вовремя переобуться или не успеешь - вместе с 112 будете в банях прятаться
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17865
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 10:59
Цитата:
ты с первого дня войны за россию и путина
только когда россия стала получать пи***ей по всем фронтам ты переобулся в типа нейтралщика
но мы то всё помним Цитата:
пусть маринуются до лучших времен
Цитата:
в белгородской области прорыв отрядов всу
че там про украину?
maxsaf:
Я за здравый смысл.
Я за здравый смысл.
ты с первого дня войны за россию и путина
только когда россия стала получать пи***ей по всем фронтам ты переобулся в типа нейтралщика
но мы то всё помним Цитата:
maxsaf:
Ты там их двести штук уже нашел, а никому не показываешь.
Ты там их двести штук уже нашел, а никому не показываешь.
пусть маринуются до лучших времен
Цитата:
maxsaf:
В итоге опять пострадала Украина. Ну чё за невезуха.
В итоге опять пострадала Украина. Ну чё за невезуха.
в белгородской области прорыв отрядов всу
че там про украину?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 12:24
Цитата:
А если ядерная держава прыгнула на тебя с пульками? Можно ли тогда тоже пульками отвечать?
maxsaf:
нефиг прыгать на ядерную державу с пульками.
нефиг прыгать на ядерную державу с пульками.
А если ядерная держава прыгнула на тебя с пульками? Можно ли тогда тоже пульками отвечать?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 12:26
Цитата:
А что за литий и хоккей Нобелевскую дают? Какой Трамп без Нобеля?!
maxsaf:
Украина у Трампа где-то между литием и хоккеем.
Украина у Трампа где-то между литием и хоккеем.
А что за литий и хоккей Нобелевскую дают? Какой Трамп без Нобеля?!
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