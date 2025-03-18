Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...

Отправлено: - 02:16

Это же как есть песня хит 1992го года - Поезд на Ленинград, в который уже никто так и не доехал на поезде только потому, что Ленинграда не стало в 1991м..

А многие не дожили и вовсе до этого..

Так и тут, кто то долетит ли в этот аэропорт, либо доедет по новой дороге, но жизнь такой не будет прежде, либо Торгая не будет в таком состоянии, к какому мы привыкли, либо власть сменится, либо ты помрешь раньше времени.

Но главное обещать.

Это же надо быть похожим на Великий и древний презерватив, благодаря чему в Англии уменьшилось число престолонаследников и мы видим мир таким сейчас, каким он и есть..

Кто знает, может быть разгорелась бы страшная резня и мы бы не видели Америку сегодня такой во главе с еще одним последователем Великого презерватива, господином Трампом..

А потому наши чиновники хотят выглядеть тоже немножечко великими в обещаниях..