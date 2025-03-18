НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51375
Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст жителям?
Отправлено: 18.03.25 - 22:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам депутата, реализация масштабного проекта позволит сократить расстояние между центральными и западными регионами страны на 560 км. Это не только улучшит логистическую доступность Тургая, но и даст мощный толчок развитию местной экономики, предпринимательства и сельского хозяйства.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17861
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 18.03.25 - 22:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего существенного дорога и аэропорт не дадут загнивающему сельскому региону
Просто Астана хочет подмазать тех кто выступает за выделение тургая в отдельную область ради финансовых преференций

Ну что дорога даст? Дальнобоям легче крюк дать и проехать по городам чем пилит по пустыне без мотелей и нормальных кафе
Аэропортом кто там пользоваться будет? Ну не сделают же цену 10-15 тыс за полёт в Костанай?
Цена будет явно крупная а сельскому жителю легче на своей машине (там у всех в основном) либо на индравйере уехать дешевле
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17861
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 18.03.25 - 22:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и самое интересное больше всего за выделение тургая от Кост области орут астаниские жители бывшие тургайцы
Хотят чиновниками себе на малую родину вернутся где у них фермы, бизнес итд
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43795
Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...
Отправлено: 19.03.25 - 02:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же как есть песня хит 1992го года - Поезд на Ленинград, в который уже никто так и не доехал на поезде только потому, что Ленинграда не стало в 1991м..
А многие не дожили и вовсе до этого..
Так и тут, кто то долетит ли в этот аэропорт, либо доедет по новой дороге, но жизнь такой не будет прежде, либо Торгая не будет в таком состоянии, к какому мы привыкли, либо власть сменится, либо ты помрешь раньше времени.
Но главное обещать.
Это же надо быть похожим на Великий и древний презерватив, благодаря чему в Англии уменьшилось число престолонаследников и мы видим мир таким сейчас, каким он и есть..
Кто знает, может быть разгорелась бы страшная резня и мы бы не видели Америку сегодня такой во главе с еще одним последователем Великого презерватива, господином Трампом..
А потому наши чиновники хотят выглядеть тоже немножечко великими в обещаниях..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 94
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS