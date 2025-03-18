“Каждый старается увековечить предка“. Что не так с казахстанской ономастикой
Отправлено: 18.03.25 - 10:49
Как рассказывает исследователь, в Казахстане немало сел, районов, улиц с одинаковым названием - даже в пределах одного региона. Это вызывает путаницу среди населения, в том числе приводят к ошибкам при получении госуслуг. Читать новость
Филипповна: переименование Затобольска в Тобыл, хотя в Костанайской области уже есть станция Тобыл.
Вообще неудачное и необдуманое название,я доставке ,индрайверам говорю просто Затобольск,ну не знают они что такое город Тобыл. Многие пытаются исправить на Тобол,я им объясняю что всё таки ТобЫл,потом говоришь Затобольск и всё становиться понятным.
Всякие сказочные батыры на лошади, Абай, ЖАМБЫЛ и НомерПервый - это предел? Чем не нравятся нейтральные названия улиц? Почему обязательно должно быть чьё то имя? Почему такие решения принимает горстка "компетентных" людей? Почему улица Павших борцов оказалась не нужной городу? Почему ради денег мы готовы перечеркнуть историю? Не президенты ли нам говорят о сохранении истории и памяти? Памятники архитектуры сносят ради очередной многоэтажки; можно "купить" имя улицы. Стройте новые улицы - и называйте хоть именем своей правой подмышки. Не трогайте имеющееся! Перенос улицы Гагарина показал абсурдность принятого решения. Вся страна переименована. Навигационные службы только и работают на обновление данных. Не надо страдать ерундой! В стране есть более важные проблемы.
Цитата://"Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населенным пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого.//
Не сам ли Токаев начал компанию по увековечению якобы заслуг бывшего Елбасы ( Астану в Нурсултан и понеслась - аэропорты, улицы, проспекты и прочее).
Цитата://Кайыр Рысбаев привел еще один пример: в области Улытау есть город Жезказган и поселок Жезказган, а также город Сатпаев и село Сатпаев.///
Ещё один пример: в Костанайской области есть город Тобыл и есть пгт Тобыл - кто нибуть из власти придержащих может обьяснить причину и логику Архимеда при переименовании пгт Затоболовка в город Тобыл, кроме экономии на льготах учителей и плучении статуса горожанина ???
Филипповна: Ярким примером вышесказанного является переименование Затобольска в Тобыл, хотя в Костанайской области уже есть станция Тобыл.
его не переименовали а оставили то же название только на казахском языке Цитата:
Добринцофф: ,индрайверам говорю просто Затобольск,ну не знают они что такое город Тобыл.
так Тобыл это казахская версия тобольска или затобольска в чем проблема? Цитата:
Добринцофф: Многие пытаются исправить на Тобол,я им объясняю что всё таки ТобЫл,потом говоришь Затобольск и всё становиться понятным.
станция Тобол на казахском тоже Тобыл
то-ли дело раньше 15 октябрьских 7 лененских и 25 комсомольских с целинными поселков и все в одной области) я не говорю что сейчас одинаковые названия это хорошо просто наши пошли по пути наименьшего сопротивления нет станции тобыл другое название уже дать если хотели город именно с названием речки оставить
Местные исполнительные органы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений", - отметил Президент
А не означает ли это, что их требуется привлечь к ответственности? Все-таки не чехол для телефона поменяли, а название географического объекта. Будь то улица в деревушке, или целый город. Разгон бюджетных средств какой. Неадекватно "оправданный". За такие вольности наверно не одна голова должна полететь с теплого креслица
Филипповна: Но раньше на знаках писали Затобольск и Затобол . И это нормально было и понятно.
Потомучто это не перевод А тупо транскрипция с русского названия Затоболовки Пекин это транскрипция Бэйдзина Гонконг-сянган Чимкент-Шымкент Джамбул-Жамбыл А сейчас сделали именно натуральное название с Затоболовки-Тобыл Но это не перевод в какое то иное название Цитата:
директор пляжа: Тобол это Тобыл, все верно Затобольск - как будет?
Все прекрасно знают, что любое переименование населенного пункта, улицы, площади влечет трату бюджетных средств, которых явно не хватает для решения насущных проблем, которые оставил первый второму! Тут верно подмечено, кто переименовал Астану в Нурсултан! Случился переход власти, сразу стали переименовывать! Вопрос: а почему оратор не озвучил, сколько бюджетных денег угробили на переименование всего, в том числе и документов, и законов! Кто вернет деньги? Вот вам налицо факты не разумного расходования бюджетных денег, т.е. раздавали всем, налево и направо и не удивительно, что коррупция начинается от беспредела! Влечет вседозволенность, игнорирование и саботаж всех понятий, не говоря о законах теми, кто обязан служить народу верой и правдой! Поэтому согласно Конституции РК на госслужбе все обязаны работать не более 7 лет, то есть один раз и затем в отставку! Нарушающим законы, кодексы, раздающих налево и направо бюджетные средства, провоцирующих и создающих условия социальной напряженности в стране должна обязательно существовать самая строгая кара как в Китае! Другими мерами их не исправить! Даже тех, кто не хотел умышленно брать взятку!
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