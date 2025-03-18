Отправлено: - 12:18

Филипповна:

Ярким примером вышесказанного является переименование Затобольска в Тобыл, хотя в Костанайской области уже есть станция Тобыл.

Добринцофф:

,индрайверам говорю просто Затобольск,ну не знают они что такое город Тобыл.

Добринцофф:

Многие пытаются исправить на Тобол,я им объясняю что всё таки ТобЫл,потом говоришь Затобольск и всё становиться понятным.

Цитата:его не переименовали а оставили то же название только на казахском языкеЦитата:так Тобыл это казахская версия тобольска или затобольскав чем проблема? Цитата:станция Тобол на казахском тоже Тобылто-ли дело раньше15 октябрьских7 лененскихи 25 комсомольских с целинными поселков и все в одной области)я не говорю что сейчас одинаковые названия это хорошопросто наши пошли по пути наименьшего сопротивлениянет станции тобыл другое название уже дать если хотели город именно с названием речки оставить