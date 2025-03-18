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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 16:27
#4216
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мирные переговоры стартовали с раздела ресурсов, а не с обсуждения уступок — господа делят территории и бабки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43792
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 16:39
#4217
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Цитата:
YESNO:
господа делят территории и бабки.

Американцы злые что Украина аыстояла,ои же предлагали Зеленскому в начале войны сделать правительство в изгнании и не помогали ничем, только после наступления ВСУ на Харьков начали.
Именно тогда они и сдали России Украину.
Потом давали по чайной ложечке вооружений в квартал..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:15
#4218
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Цитата:
maxsaf:
За это и получил волшебный пендель, извинился, а теперь "на все согласная

Где извинился? Есть подтверждение? Или ты опять про то письмо с сожалением о том что случилась перепалка?
Повнимательней будь

Цитата:
maxsaf:
На, вот тебе чистейший крем, укро СМИ. Врать не будут.

Почему врать не будут?
В стране война и пропагандистские СМИ вполне обслуживают военные нужды часто утаивая опасные моменты
Ролик не смотрел не понимаю по украински
Для меня сложно
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:16
#4219
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Цитата:
YESNO:
Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон.

Если Россия отдаст запорожскую АЭС Украина начнет ядерную программу
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7408
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:35
#4220
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Цитата:
abaika95:
Где извинился

Ну хочется же попрыгать с криками":Я же говорил"! Каждому хочется побыть немного великим, не только Трампу!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:54
#4221
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Цитата:
saba:
Каждому хочется побыть немного великим, не только Трампу!

Даже древнему великому форумному ПРЕЗиденту хочется :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:58
#4222
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Цитата:
abaika95:
Где извинился? Есть подтверждение? Или ты опять про то письмо с сожалением о том что случилась перепалка?

Я сожалею - I'm sorry. Вполне себе близко по смыслу. Тем более на таком высоком уровне.

Цитата:
abaika95:
Почему врать не будут?

Тебе не угодишь. Российские СМИ нельзя читать, пропаганда. Украинские нельзя - пропаганда. Американские нельзя, европейские нельзя. Каждая сторона заинтересована.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 19:31
#4223
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Цитата:
YESNO:
мирные переговоры стартовали с раздела ресурсов, а не с обсуждения уступок — господа делят территории и бабки.

Все правильно. Ускакали от братьев славян в Европу, доверились заморским обещаниям - ждите сурприз.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 22:24
#4224
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Цитата:
saba:
Ну хочется же попрыгать с криками":Я же говорил"! Каждому хочется побыть немного великим, не только

Ну Трамп пока ниче не говорил
Пришло письмо с сожалением что его отпустили на весь мир
Цитата:
maxsaf:
Я сожалею - I'm sorry. Вполне себе близко по смыслу. Тем более на таком высоком уровне.

А ты прям в письме это видел? Лично?
Темболее даже близко не по смыслу
Я извиняюсь что опустил тебя
Я сожелаю что опустил тебя ))
Цитата:
maxsaf:
Тебе не угодишь. Российские СМИ нельзя читать, пропаганда. Украинские нельзя - пропаганда. Американские нельзя, европейские нельзя. Каждая сторона заинтересована.

Читать надо всех
И искать точки соприкосновения
Три источника правило подтверждения информации Цитата:
maxsaf:
Все правильно. Ускакали от братьев славян в Европу, доверились заморским обещаниям - ждите сурприз.

Ты ускакал к американцам
Какой сюрприз получил?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 22:54
#4225
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Цитата:
abaika95:
Ты ускакал к американцам Какой сюрприз получил?

Получил возможность тебя пинать время от времени, и не извиняться за это, а только сожалеть :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 22:57
#4226
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Цитата:
abaika95:
Три источника правило подтверждения информации

Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 23:30
#4227
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Даже английский выучить не сподобился. Что-то совсем что ли бесталанный?! Может хоть стишки могет или на гитаре чего сбренькать. Беда, беда!! :oops:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 23:35
#4228
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Цитата:
maxsaf:
Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.

кстати по 1 каналу в программе время показывали двоих пострадавших из трубы . их успели спасти . возможно кого то м не успели ...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27037
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 00:38
#4229
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Цитата:
YESNO:
возможно кого то м не успели ...

Возможно и в трубу зашли только двое, пофоткаться. Давайте сами новости сочинять, так даже веселее...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1513
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 01:16
#4230
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Цитата:
maxsaf:
Возможно и в трубу зашли только двое, пофоткаться.

а почему бы и нет , но не двое а больше .
но здесь ваше слово против моего и ничего более .
и давно известно что :

война это путь обмана ©
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