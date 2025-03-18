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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 16:27
мирные переговоры стартовали с раздела ресурсов, а не с обсуждения уступок — господа делят территории и бабки.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43792
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 16:39
Цитата:
Американцы злые что Украина аыстояла,ои же предлагали Зеленскому в начале войны сделать правительство в изгнании и не помогали ничем, только после наступления ВСУ на Харьков начали.
Именно тогда они и сдали России Украину.
Потом давали по чайной ложечке вооружений в квартал..
YESNO:
господа делят территории и бабки.
господа делят территории и бабки.
Американцы злые что Украина аыстояла,ои же предлагали Зеленскому в начале войны сделать правительство в изгнании и не помогали ничем, только после наступления ВСУ на Харьков начали.
Именно тогда они и сдали России Украину.
Потом давали по чайной ложечке вооружений в квартал..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:15
Цитата:
Где извинился? Есть подтверждение? Или ты опять про то письмо с сожалением о том что случилась перепалка?
Повнимательней будь
Цитата:
Почему врать не будут?
В стране война и пропагандистские СМИ вполне обслуживают военные нужды часто утаивая опасные моменты
Ролик не смотрел не понимаю по украински
Для меня сложно
maxsaf:
За это и получил волшебный пендель, извинился, а теперь "на все согласная
За это и получил волшебный пендель, извинился, а теперь "на все согласная
Где извинился? Есть подтверждение? Или ты опять про то письмо с сожалением о том что случилась перепалка?
Повнимательней будь
Цитата:
maxsaf:
На, вот тебе чистейший крем, укро СМИ. Врать не будут.
На, вот тебе чистейший крем, укро СМИ. Врать не будут.
Почему врать не будут?
В стране война и пропагандистские СМИ вполне обслуживают военные нужды часто утаивая опасные моменты
Ролик не смотрел не понимаю по украински
Для меня сложно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:16
Цитата:
Если Россия отдаст запорожскую АЭС Украина начнет ядерную программу
YESNO:
Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон.
Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон.
Если Россия отдаст запорожскую АЭС Украина начнет ядерную программу
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7408
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:35
Цитата:
Ну хочется же попрыгать с криками":Я же говорил"! Каждому хочется побыть немного великим, не только Трампу!
abaika95:
Где извинился
Где извинился
Ну хочется же попрыгать с криками":Я же говорил"! Каждому хочется побыть немного великим, не только Трампу!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:54
Цитата:
Даже древнему великому форумному ПРЕЗиденту хочется
saba:
Каждому хочется побыть немного великим, не только Трампу!
Каждому хочется побыть немного великим, не только Трампу!
Даже древнему великому форумному ПРЕЗиденту хочется
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 18:58
Цитата:
Я сожалею - I'm sorry. Вполне себе близко по смыслу. Тем более на таком высоком уровне.
Цитата:
Тебе не угодишь. Российские СМИ нельзя читать, пропаганда. Украинские нельзя - пропаганда. Американские нельзя, европейские нельзя. Каждая сторона заинтересована.
abaika95:
Где извинился? Есть подтверждение? Или ты опять про то письмо с сожалением о том что случилась перепалка?
Где извинился? Есть подтверждение? Или ты опять про то письмо с сожалением о том что случилась перепалка?
Я сожалею - I'm sorry. Вполне себе близко по смыслу. Тем более на таком высоком уровне.
Цитата:
abaika95:
Почему врать не будут?
Почему врать не будут?
Тебе не угодишь. Российские СМИ нельзя читать, пропаганда. Украинские нельзя - пропаганда. Американские нельзя, европейские нельзя. Каждая сторона заинтересована.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 19:31
Цитата:
Все правильно. Ускакали от братьев славян в Европу, доверились заморским обещаниям - ждите сурприз.
YESNO:
мирные переговоры стартовали с раздела ресурсов, а не с обсуждения уступок — господа делят территории и бабки.
мирные переговоры стартовали с раздела ресурсов, а не с обсуждения уступок — господа делят территории и бабки.
Все правильно. Ускакали от братьев славян в Европу, доверились заморским обещаниям - ждите сурприз.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17861
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 22:24
Цитата:
Ну Трамп пока ниче не говорил
Пришло письмо с сожалением что его отпустили на весь мир
Цитата:
А ты прям в письме это видел? Лично?
Темболее даже близко не по смыслу
Я извиняюсь что опустил тебя
Я сожелаю что опустил тебя ))
Цитата:
Читать надо всех
И искать точки соприкосновения
Три источника правило подтверждения информации Цитата:
Ты ускакал к американцам
Какой сюрприз получил?
saba:
Ну хочется же попрыгать с криками":Я же говорил"! Каждому хочется побыть немного великим, не только
Ну хочется же попрыгать с криками":Я же говорил"! Каждому хочется побыть немного великим, не только
Ну Трамп пока ниче не говорил
Пришло письмо с сожалением что его отпустили на весь мир
Цитата:
maxsaf:
Я сожалею - I'm sorry. Вполне себе близко по смыслу. Тем более на таком высоком уровне.
Я сожалею - I'm sorry. Вполне себе близко по смыслу. Тем более на таком высоком уровне.
А ты прям в письме это видел? Лично?
Темболее даже близко не по смыслу
Я извиняюсь что опустил тебя
Я сожелаю что опустил тебя ))
Цитата:
maxsaf:
Тебе не угодишь. Российские СМИ нельзя читать, пропаганда. Украинские нельзя - пропаганда. Американские нельзя, европейские нельзя. Каждая сторона заинтересована.
Тебе не угодишь. Российские СМИ нельзя читать, пропаганда. Украинские нельзя - пропаганда. Американские нельзя, европейские нельзя. Каждая сторона заинтересована.
Читать надо всех
И искать точки соприкосновения
Три источника правило подтверждения информации Цитата:
maxsaf:
Все правильно. Ускакали от братьев славян в Европу, доверились заморским обещаниям - ждите сурприз.
Все правильно. Ускакали от братьев славян в Европу, доверились заморским обещаниям - ждите сурприз.
Ты ускакал к американцам
Какой сюрприз получил?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 22:54
Цитата:
Получил возможность тебя пинать время от времени, и не извиняться за это, а только сожалеть
abaika95:
Ты ускакал к американцам Какой сюрприз получил?
Ты ускакал к американцам Какой сюрприз получил?
Получил возможность тебя пинать время от времени, и не извиняться за это, а только сожалеть
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 22:57
Цитата:
Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.
abaika95:
Три источника правило подтверждения информации
Три источника правило подтверждения информации
Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1426
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 23:30
Даже английский выучить не сподобился. Что-то совсем что ли бесталанный?! Может хоть стишки могет или на гитаре чего сбренькать. Беда, беда!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 23:35
Цитата:
кстати по 1 каналу в программе время показывали двоих пострадавших из трубы . их успели спасти . возможно кого то м не успели ...
maxsaf:
Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.
Ну покажи три достоверных источника, где говорится, что в трубу вошло 400, а вышло 200.
кстати по 1 каналу в программе время показывали двоих пострадавших из трубы . их успели спасти . возможно кого то м не успели ...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 00:38
Цитата:
Возможно и в трубу зашли только двое, пофоткаться. Давайте сами новости сочинять, так даже веселее...
YESNO:
возможно кого то м не успели ...
возможно кого то м не успели ...
Возможно и в трубу зашли только двое, пофоткаться. Давайте сами новости сочинять, так даже веселее...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.03.25 - 01:16
Цитата:
а почему бы и нет , но не двое а больше .
но здесь ваше слово против моего и ничего более .
и давно известно что :
война это путь обмана ©
maxsaf:
Возможно и в трубу зашли только двое, пофоткаться.
Возможно и в трубу зашли только двое, пофоткаться.
а почему бы и нет , но не двое а больше .
но здесь ваше слово против моего и ничего более .
и давно известно что :
война это путь обмана ©
-
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