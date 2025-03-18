Отправлено: - 18:15

maxsaf:

За это и получил волшебный пендель, извинился, а теперь "на все согласная

maxsaf:

На, вот тебе чистейший крем, укро СМИ. Врать не будут.

Цитата:Где извинился? Есть подтверждение? Или ты опять про то письмо с сожалением о том что случилась перепалка?Повнимательней будьЦитата:Почему врать не будут?В стране война и пропагандистские СМИ вполне обслуживают военные нужды часто утаивая опасные моментыРолик не смотрел не понимаю по украинскиДля меня сложно