Re: Тургай получит новую дорогу и аэропорт. Что это даст...

Отправлено: - 22:09

Ничего существенного дорога и аэропорт не дадут загнивающему сельскому региону

Просто Астана хочет подмазать тех кто выступает за выделение тургая в отдельную область ради финансовых преференций



Ну что дорога даст? Дальнобоям легче крюк дать и проехать по городам чем пилит по пустыне без мотелей и нормальных кафе

Аэропортом кто там пользоваться будет? Ну не сделают же цену 10-15 тыс за полёт в Костанай?

Цена будет явно крупная а сельскому жителю легче на своей машине (там у всех в основном) либо на индравйере уехать дешевле