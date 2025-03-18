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≡ На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер фиксации скорости доказала жительница Костаная, оспорившая штраф в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51374
На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер фиксации скорости доказала жительница Костаная, оспорившая штраф в суде
Отправлено: 18.03.25 - 14:04
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Два специалиста подтвердили ошибку в работе "Автоурагана". Первый рассматривал вопрос изнутри - он обслуживал этот комплекс. Второй посмотрел извне и посчитал скорость автомобиля Ксении ЛАПТЕВОЙ по скорости соседнего Hyundai. Что решила судья?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1556
Re: На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер...
Отправлено: 18.03.25 - 14:04
#1
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прецендент создан!
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
212
Re: На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер...
Отправлено: 18.03.25 - 14:22
#2
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моё личное мнение такое, всё придумано людьми, и другие непорядочные и нечестные, и как показывает практика они все в мвд, ради наживы пойдут на всё!!! просто посмотрите на уровень образования этих в пагонах! Да из них 90 ппроцентов два слова связать не могут, кто их обучал? кто выдал им эти удостоверения пагоны и прочие блага, ради которых они лет с 10 ти уже бредили этой формой и властью над другими. это всё просматривается в обществе очень четко, и если в ближайшее время власть не сможет искоренить эту заразу то , народ справедливость будет искать в другом месте. образованные поймут где, а остальным не обязательно...
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1556
Re: На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер...
Отправлено: 18.03.25 - 15:47
#3
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вдогонку : www.zakon.kz
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
713
Re: На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер...
Отправлено: 18.03.25 - 17:33
#4
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Цитата:
ZanoZOV:
просто посмотрите на уровень образования этих в пагонах!


-пОгонах
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27033
Re: На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер...
Отправлено: 18.03.25 - 20:01
#5
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Цитата:
Такая погрешность на 200 000 машин вполне возможна, - сказал Ким. - Как раз пришлись вот эти 1-2%.

Надо было спросить, сколько это, один процент от 200 000 :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4105
На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер фиксации скорости доказала жительница Костаная, оспорившая штраф в суде
Отправлено: 18.03.25 - 20:07
#6
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Странная система, как могла номера перекинуть? Гложут сомнения, что фактор человека присутствовал в данном со деянии, может кто то кого то отмазать хотел??? :-x

А насчёт операторов, или как их там правильно по обслуживанию - у нас передачу показывали, что когда одновременно два автомобиля фиксируются - фиксация игнорируется. Потому как невозможно установить точно, кто кого обгонял. А тут видимо не поглумились, штраф в кассу посчитать. :lol: 8-)

ПС - одно радует, не на ту нарвались, респект Ксении.

[Исправлено: Эл-починно, 18.03.2025 - 21:13]
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