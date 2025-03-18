Отправлено: - 19:58

//К нарушениям прав потребителей теперь относятся: несоблюдение обязанностей по размещению информации о защите прав потребителей, несвоевременный ответ на претензии и соблюдение сроков возврата товаров. Вместо предупреждения для бизнесменов вводятся штрафы.//ну во первых - //соблюдение сроков возврата товаров.// абсурдно включать в нарушения, вот не соблюдение ... было бы логичнее.А во вторых сама идея бредовая, за что платить - не совсем понятно. Логично же, возврат товара делается только в качестве или знака доброй воли и в не неиспользованном состоянии, без видимых повреждений вообще возможен. Во всяком случае в Европах, за исключением покупок в интернете. Остальное, как правило идёт только на замену максимум. Да и потом, иногда нужно время для происнения той или иной конкретной ситуации. Как за это можно штрафовать - бред же. Давайте суды штрафовать начнём, если не укладываются во временные рамки того или иного процесса?!