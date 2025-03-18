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≡ Власти Казахстана намерены детально проанализировать деятельность USAID
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51374
Власти Казахстана намерены детально проанализировать деятельность USAID
Отправлено: 18.03.25 - 18:33
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В 2024 году в рамках двусторонних соглашений реализуется 28 долгосрочных программ по различным направлениям с USAID. В числе получателей денег - не только НПО, но и государственные структуры.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43792
Re: Власти Казахстана намерены детально проанализировать...
Отправлено: 18.03.25 - 18:33
#1
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Нам то казахам тоже хорошо перепало, вот только мимо моего кармана..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27033
Re: Власти Казахстана намерены детально проанализировать...
Отправлено: 18.03.25 - 19:32
#2
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Цитата:
111:
Нам то казахам тоже хорошо перепало, вот только мимо моего кармана..

Зато Абайка наверное нормально поднял :lol:
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