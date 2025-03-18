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≡ Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51374
Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
Отправлено: 18.03.25 - 12:17
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В Казахстане перестанут ограничиваться предупреждениями в отношении предпринимателей, нарушающих права потребителей. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 13 марта.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7790
Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
Отправлено: 18.03.25 - 12:17
#1
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Цитата:///Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей///


Что правильно: - защищает права потребителей или банальное пополнение гос.бюджета опустошенного на 34 году Независимсти НЕКОМПЕТЕНТНЫМ Правительством и РАЗВОРОВАННОГО гос.чиновниками??

[Исправлено: ACROS, 18.03.2025 - 13:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43792
Re: Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права...
Отправлено: 18.03.25 - 16:57
#2
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В Штрафстане ничего не меняется..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
759
Re: Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права...
Отправлено: 18.03.25 - 18:47
#3
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Цитата:
111:

Как не меняется? Меняется! Штрафы увеличились, но это не остановит продавцов, будут нарушать права потребителей! Назначат штраф бизнесмену, то потребитель имеет право подать иск в суд на него и взыскать моральный вред!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10258
Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
Отправлено: 18.03.25 - 18:59
#4
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Когда уже появиться закон о защите прав продавцов?
Поробуйте день за прилавком отстоять,такого наслушаетесь...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4105
Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
Отправлено: 18.03.25 - 19:34
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Когда уже появиться закон о защите прав продавцов? Поробуйте день за прилавком отстоять,такого наслушаетесь...

Так закон о защите прав потребителя предусматривает все лишь возможность замены, возврата или ремонта, приобретённого товара.
А то о чём вы пишите, совершенно другими статьями и законами регулируются тоже. Хотя хамство прежде всего в обществе морально истреблять нужно. Некоторые индивидуумы к законам резистентны. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4105
Re: Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права...
Отправлено: 18.03.25 - 19:58
#6
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//К нарушениям прав потребителей теперь относятся: несоблюдение обязанностей по размещению информации о защите прав потребителей, несвоевременный ответ на претензии и соблюдение сроков возврата товаров. Вместо предупреждения для бизнесменов вводятся штрафы.//

ну во первых - //соблюдение сроков возврата товаров.// абсурдно включать в нарушения, вот не соблюдение ... было бы логичнее. :-)

А во вторых сама идея бредовая, за что платить - не совсем понятно. Логично же, возврат товара делается только в качестве или знака доброй воли и в не неиспользованном состоянии, без видимых повреждений вообще возможен. Во всяком случае в Европах, за исключением покупок в интернете. Остальное, как правило идёт только на замену максимум. Да и потом, иногда нужно время для происнения той или иной конкретной ситуации. Как за это можно штрафовать - бред же. Давайте суды штрафовать начнём, если не укладываются во временные рамки того или иного процесса?! 8-) :lol:
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