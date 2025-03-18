Re: На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер...

Отправлено: - 14:22

моё личное мнение такое, всё придумано людьми, и другие непорядочные и нечестные, и как показывает практика они все в мвд, ради наживы пойдут на всё!!! просто посмотрите на уровень образования этих в пагонах! Да из них 90 ппроцентов два слова связать не могут, кто их обучал? кто выдал им эти удостоверения пагоны и прочие блага, ради которых они лет с 10 ти уже бредили этой формой и властью над другими. это всё просматривается в обществе очень четко, и если в ближайшее время власть не сможет искоренить эту заразу то , народ справедливость будет искать в другом месте. образованные поймут где, а остальным не обязательно...