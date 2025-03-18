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На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер фиксации скорости доказала жительница Костаная, оспорившая штраф в суде
На скамье подсудимых - "Автоураган" - Сбой камер фиксации скорости доказала жительница Костаная, оспорившая штраф в суде
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