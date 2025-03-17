Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 13:40

Смотрел разные отклики на речь президента на Курултае. Два на Гиперборее, одно в рамках большого интервью М.Джакишева, второе уже посвященное речи Токарева с экономистом Рахимбеком Абдрахмановым и третье не Гиперборей, просто как я понял человек не любящий президента, называется "Курултай головного мозга". Я не буду пересказывать, кто захочет,сами найдете. Расскажу о моем впечатлении после просмотра! Когда то полный надежды я вполне сознательно пошел и проголосовал за Токаева, и после этого он регулярно разбивал по одной моей надежде. А сейчас прочитав речь и послушав этих людей я понял, что ни одной ей не суждено сбыться!

Одна вещь меня поразила, там дискутируется сколько выделили денег на полномасштабную войну в помощь Украине. Так вот при прежнем президенте на индустриализацию нашей страны, через различные программы было выделено 100 млрд долларов, вполне сравнимые цифры,не так ли? Но мы же ни с кем не воюем! Ну ладно,то дело прошлое, теперь президент Токаев на курултае анонсировал на поддержку бизнеса 10 триллионов тенге, а деньги будут идти по той же схеме!!! При абсолютно некомпетентном и непрофессиональном правительстве будут ли эти деньги работать? Как выразился экономист Абдрахманов, деньги в экономику пойдут по тем же дырявым трубам! А Джакишев сказал, не дело государства строить заводы, дело государства создать условия для строительства заводов! Но у нас опять будут программы по постройке заводов посредством различных программ! Я всегда был противником сваливать всё на коррупцию, но когда ей создаются все условия, как тут не расцвести ей махровым цветом?