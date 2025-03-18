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≡ “Каждый старается увековечить предка“. Что не так с казахстанской ономастикой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51369
“Каждый старается увековечить предка“. Что не так с казахстанской ономастикой
Отправлено: 18.03.25 - 10:49
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Как рассказывает исследователь, в Казахстане немало сел, районов, улиц с одинаковым названием - даже в пределах одного региона. Это вызывает путаницу среди населения, в том числе приводят к ошибкам при получении госуслуг.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
280
Re: “Каждый старается увековечить предка“. Что не так с...
Отправлено: 18.03.25 - 10:49
#1
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Ярким примером вышесказанного является переименование Затобольска в Тобыл, хотя в Костанайской области уже есть станция Тобыл. Прям народ ликует от находчивости наших чиновников ! ( сарказм, если чё )
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10257
“Каждый старается увековечить предка“. Что не так с казахстанской ономастикой
Отправлено: 18.03.25 - 11:07
#2
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Цитата:
Филипповна:
переименование Затобольска в Тобыл, хотя в Костанайской области уже есть станция Тобыл.

Вообще неудачное и необдуманое название,я доставке ,индрайверам говорю просто Затобольск,ну не знают они что такое город Тобыл.
Многие пытаются исправить на Тобол,я им объясняю что всё таки ТобЫл,потом говоришь Затобольск и всё становиться понятным.

[Исправлено: Добринцофф, 18.03.2025 - 12:09]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1149
Re: “Каждый старается увековечить предка“. Что не так с...
Отправлено: 18.03.25 - 11:48
#3
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Всякие сказочные батыры на лошади, Абай, ЖАМБЫЛ и НомерПервый - это предел?
Чем не нравятся нейтральные названия улиц? Почему обязательно должно быть чьё то имя? Почему такие решения принимает горстка "компетентных" людей? Почему улица Павших борцов оказалась не нужной городу? Почему ради денег мы готовы перечеркнуть историю? Не президенты ли нам говорят о сохранении истории и памяти? Памятники архитектуры сносят ради очередной многоэтажки; можно "купить" имя улицы. Стройте новые улицы - и называйте хоть именем своей правой подмышки. Не трогайте имеющееся! Перенос улицы Гагарина показал абсурдность принятого решения. Вся страна переименована. Навигационные службы только и работают на обновление данных. Не надо страдать ерундой! В стране есть более важные проблемы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7789
Re: “Каждый старается увековечить предка“. Что не так с...
Отправлено: 18.03.25 - 12:12
#4
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Цитата://"Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населенным пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого.//

Не сам ли Токаев начал компанию по увековечению якобы заслуг бывшего Елбасы ( Астану в Нурсултан и понеслась - аэропорты, улицы, проспекты и прочее).


Цитата://Кайыр Рысбаев привел еще один пример: в области Улытау есть город Жезказган и поселок Жезказган, а также город Сатпаев и село Сатпаев.///

Ещё один пример: в Костанайской области есть город Тобыл и есть пгт Тобыл - кто нибуть из власти придержащих может обьяснить причину и логику Архимеда при переименовании пгт Затоболовка в город Тобыл, кроме экономии на льготах учителей и плучении статуса горожанина ???
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17855
“Каждый старается увековечить предка“. Что не так с казахстанской ономастикой
Отправлено: 18.03.25 - 12:18
#5
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Цитата:
Филипповна:
Ярким примером вышесказанного является переименование Затобольска в Тобыл, хотя в Костанайской области уже есть станция Тобыл.

его не переименовали а оставили то же название только на казахском языке
Цитата:
Добринцофф:
,индрайверам говорю просто Затобольск,ну не знают они что такое город Тобыл.

так Тобыл это казахская версия тобольска или затобольска
в чем проблема? Цитата:
Добринцофф:
Многие пытаются исправить на Тобол,я им объясняю что всё таки ТобЫл,потом говоришь Затобольск и всё становиться понятным.

станция Тобол на казахском тоже Тобыл

то-ли дело раньше
15 октябрьских
7 лененских
и 25 комсомольских с целинными поселков и все в одной области)
я не говорю что сейчас одинаковые названия это хорошо
просто наши пошли по пути наименьшего сопротивления
нет станции тобыл другое название уже дать если хотели город именно с названием речки оставить
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
280
Re: “Каждый старается увековечить предка“. Что не так с...
Отправлено: 18.03.25 - 14:43
#6
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Цитата:
abaika95:
его не переименовали а оставили то же название только на казахском языке

Но раньше на знаках писали Затобольск и Затобол . И это нормально было и понятно.
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