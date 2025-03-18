НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51369
Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
Отправлено: 18.03.25 - 12:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане перестанут ограничиваться предупреждениями в отношении предпринимателей, нарушающих права потребителей. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступили в силу 13 марта.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7789
Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей
Отправлено: 18.03.25 - 12:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///Новый штраф появился в Казахстане. Он защищает права потребителей///


Что правильно: - защищает права потребителей или банальное пополнение гос.бюджета опустошенного на 34 году Независимсти НЕКОМПЕТЕНТНЫМ Правительством и РАЗВОРОВАННОГО гос.чиновниками??

[Исправлено: ACROS, 18.03.2025 - 13:19]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS