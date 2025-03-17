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≡ 007, 777. В Казахстане сильно вырос спрос на “элитные“ номера
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51369
007, 777. В Казахстане сильно вырос спрос на “элитные“ номера
Отправлено: 17.03.25 - 18:03
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За два года объем выдачи номеров увеличился почти в два раза, что говорит о растущем интересе к персонализированным госномерам, несмотря на то, что часть сочетаний запрещена. Какие именно это сочетания и почему их запретили?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
757
Re: 007, 777. В Казахстане сильно вырос спрос на “элитные“...
Отправлено: 17.03.25 - 18:03
#1
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Местное население, особенно плачущее, что гос-во их обложило штрафами любят прежде всего понты, свидетельствующие, что он выше любого другого, не имеющего такого номера, дабы подчеркнуть, что он умеет скрывать доходы и не платит налоги, умеет давать взятки коррупционерам, умеет в тоже время их критиковать за меркантильность, ведет себя как недосягаемый и плеванто ему на законы!Очень хорошо, что гос-во придумало такую форму самовыражения для таких лиц, дающее повод на любые проверки со стороны гос-ва, дающее при этом повод населению для неприязни, а также повод для легкой экспроприации имущества, добытого "легким путем", будучи у кормушек во время раздачи госимущества! Примеров пруд пруди! Если гос-во усилит борьбу с коррупционерами, наркоторговлей, мошенниками всех мастей, с лицами, уклоняющимися или скрывающими доходы не только на воле, но в местах лишения свободы, то казна естественно пополнится в течение 5 лет, либо придется обратится за помощью к соседним гос-вам!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
703
Re: 007, 777. В Казахстане сильно вырос спрос на “элитные“...
Отправлено: 17.03.25 - 18:23
#2
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С Абике согласен. понты для казахов это как мед для пчел. Свадьбы, похороны дни рождения особенно у крутых проходят с помпой.Ну и как тут не попонтоваться перед соплеменниками
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
710
Re: 007, 777. В Казахстане сильно вырос спрос на “элитные“...
Отправлено: 18.03.25 - 11:30
#3
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010 mvd 10 мне нравится). в списке запрещенных, но катается по просторам нашего необъятного города.

получается если своим, то можно?
8-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7789
Re: 007, 777. В Казахстане сильно вырос спрос на “элитные“...
Отправлено: 18.03.25 - 12:14
#4
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Самый крутой номер в Мангистауской области , это - 362.
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