Re: 007, 777. В Казахстане сильно вырос спрос на “элитные“...

Отправлено: - 18:03

Местное население, особенно плачущее, что гос-во их обложило штрафами любят прежде всего понты, свидетельствующие, что он выше любого другого, не имеющего такого номера, дабы подчеркнуть, что он умеет скрывать доходы и не платит налоги, умеет давать взятки коррупционерам, умеет в тоже время их критиковать за меркантильность, ведет себя как недосягаемый и плеванто ему на законы!Очень хорошо, что гос-во придумало такую форму самовыражения для таких лиц, дающее повод на любые проверки со стороны гос-ва, дающее при этом повод населению для неприязни, а также повод для легкой экспроприации имущества, добытого "легким путем", будучи у кормушек во время раздачи госимущества! Примеров пруд пруди! Если гос-во усилит борьбу с коррупционерами, наркоторговлей, мошенниками всех мастей, с лицами, уклоняющимися или скрывающими доходы не только на воле, но в местах лишения свободы, то казна естественно пополнится в течение 5 лет, либо придется обратится за помощью к соседним гос-вам!