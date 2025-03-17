Отправлено: - 22:58

saba:

Там Бога считают жестоким тираном и хотят привести к власти его антипода Люцифера и все для блага мира!

Цитата:Ну как бы так оно и есть:Бог уничтожает все живое потопом (Бытие 6:17).Бог посылает дождь из серы и огня на Содом и Гоморру (Бытие 19:24-25).Бог повелевает разрушить город Иерихон (Иисус Навин 6:21).Бог повелевает уничтожить народ Амалика — включая мужчин, женщин, детей, младенцев и животных (1 Царств 15:3).Силой Духа Божьего Соломон убил 30 «невинных» людей (Судей 14:19).И это далеко не полный список...