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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27028
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 22:58
#4201
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Цитата:
saba:
Там Бога считают жестоким тираном и хотят привести к власти его антипода Люцифера и все для блага мира!

Ну как бы так оно и есть:

Бог уничтожает все живое потопом (Бытие 6:17).Бог посылает дождь из серы и огня на Содом и Гоморру (Бытие 19:24-25).Бог повелевает разрушить город Иерихон (Иисус Навин 6:21).Бог повелевает уничтожить народ Амалика — включая мужчин, женщин, детей, младенцев и животных (1 Царств 15:3).Силой Духа Божьего Соломон убил 30 «невинных» людей (Судей 14:19).
И это далеко не полный список...
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 23:07
#4202
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Цитата:
maxsaf:
Ну как бы так оно и есть

потому что
мы в оккупации .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 23:23
#4203
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уже очевидно
что большая война неизбежна
достаточно. отследить последние новости европейские
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 23:34
#4204
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Цитата:
maxsaf:
Бог уничтожает все живое потопом





[Исправлено: YESNO, 18.03.2025 - 00:36]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 23:40
#4205
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Цитата:
maxsaf:
это далеко не полный список...

Я не силен в Библии, изучали "галопом по европам", а Франса как то почему то сам читал ещё в детстве, наверное поэтому и запомнил.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 23:49
#4206
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Цитата:
YESNO:
уже очевидно что большая война неизбежна

Ну это не так уж и неизбежно. Запуганная и ожиревшая демократическая Европа даст слабину перед лицом сплотившихся тоталитарных государств и будет всем счастье! Большинство стран в мире только делает вид, что стремятся к демократии, на самом деле жёсткая, сильная и централизованная власть всему истеблишменту во всём мире как то больше по душе, а если самая сильная страна в мире возглавит процесс то все быстро забудут про демократию! А если народу ещё дать" хлеба и зрелищ" то и народ поддержит! В общем, если вспомнить Ливию и Ирак то при диктаторах народ жил гораздо лучше, чем сейчас.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27028
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 00:00
#4207
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Цитата:
saba:
Я не силен в Библии, изучали "галопом по европам"

Сложно представить человека, который никогда не слышал о всемирном потоке и не знает, кто такой Ной, и выражение "каждой твари - по паре". Это ж надо было так разозлиться, чтобы утопить всех людей и всех животных (кроме тех, что были на ковчеге), при этом ну совершенно проигнорировав всю рыбу :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 00:07
#4208
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Германия выделяет сотни миллиардов на оборону, но обороноспособность - это не только про бундесвер. Вероятный новый канцлер Мерц обещает увеличить финансирование и сил гражданской обороны.

Страх войны
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 00:12
#4209
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Баварский министр призывает подготовить госпитали к войне

Германия готовиться
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 00:14
#4210
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В задачи Heimatschutzkräfte будет входить защита портов, железнодорожных объектов и пунктов транзита грузов в случае кризиса или повышенной угрозы - а также защита трубопроводов, дорог для переброски войск, мостов, транспортных узлов и цифровой инфраструктуры.

Хельге Адрианс (Helge Adrians), эксперт по вопросам обороны и безопасности из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), приветствует принятые меры, при этом указывая на отсутствие плана того, как именно Германия должна готовиться к новым видам угроз, с которыми сталкивается.

К ним, по словам эксперта, относятся пропаганда, шпионаж и диверсии. "За этим должен стоять четкий план.

Чего мы в первую очередь хотим добиться, укрепляя территориальную оборону? Защиты нашей родины? Поддержки наших союзников? Усиления действующих войск?

Мне не хватает конкретного приоритета, что именно должно быть достигнуто с помощью этого резерва, - поясняет Адрианс. - Я думаю, что готовность служить (у немцев. - Ред.) есть, но реальное осознание цели также должно быть донесено простыми словами".

[Исправлено: YESNO, 18.03.2025 - 01:16]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 00:25
#4211
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Цитата:
YESNO:
думаю, что готовность служить (у немцев. - Ред.)

Это мой такой дилетантский взгляд со стороны! Я думаю, что немецкие немцы служить и воевать уже не готовы, к этому готовы наши немцы переселившиеся из бывшего СССР, именно они могут стать движущей силой в Германии, но только куда поведут? Мои знакомые немцы в большинстве своём за АдГ !
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.03.25 - 00:27
#4212
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Цитата:
maxsaf:
всю рыбу

Рыба бессловесна, она даже промычать в знак протеста не может, а такие всегда нравились правителям , а Бог он же и есть правитель мира!

[Исправлено: saba, 18.03.2025 - 01:28]
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