saba: Там Бога считают жестоким тираном и хотят привести к власти его антипода Люцифера и все для блага мира!
Ну как бы так оно и есть:
Бог уничтожает все живое потопом (Бытие 6:17).Бог посылает дождь из серы и огня на Содом и Гоморру (Бытие 19:24-25).Бог повелевает разрушить город Иерихон (Иисус Навин 6:21).Бог повелевает уничтожить народ Амалика — включая мужчин, женщин, детей, младенцев и животных (1 Царств 15:3).Силой Духа Божьего Соломон убил 30 «невинных» людей (Судей 14:19). И это далеко не полный список...
Ну это не так уж и неизбежно. Запуганная и ожиревшая демократическая Европа даст слабину перед лицом сплотившихся тоталитарных государств и будет всем счастье! Большинство стран в мире только делает вид, что стремятся к демократии, на самом деле жёсткая, сильная и централизованная власть всему истеблишменту во всём мире как то больше по душе, а если самая сильная страна в мире возглавит процесс то все быстро забудут про демократию! А если народу ещё дать" хлеба и зрелищ" то и народ поддержит! В общем, если вспомнить Ливию и Ирак то при диктаторах народ жил гораздо лучше, чем сейчас.
saba: Я не силен в Библии, изучали "галопом по европам"
Сложно представить человека, который никогда не слышал о всемирном потоке и не знает, кто такой Ной, и выражение "каждой твари - по паре". Это ж надо было так разозлиться, чтобы утопить всех людей и всех животных (кроме тех, что были на ковчеге), при этом ну совершенно проигнорировав всю рыбу
В задачи Heimatschutzkräfte будет входить защита портов, железнодорожных объектов и пунктов транзита грузов в случае кризиса или повышенной угрозы - а также защита трубопроводов, дорог для переброски войск, мостов, транспортных узлов и цифровой инфраструктуры.
Хельге Адрианс (Helge Adrians), эксперт по вопросам обороны и безопасности из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), приветствует принятые меры, при этом указывая на отсутствие плана того, как именно Германия должна готовиться к новым видам угроз, с которыми сталкивается.
К ним, по словам эксперта, относятся пропаганда, шпионаж и диверсии. "За этим должен стоять четкий план.
Чего мы в первую очередь хотим добиться, укрепляя территориальную оборону? Защиты нашей родины? Поддержки наших союзников? Усиления действующих войск?
Мне не хватает конкретного приоритета, что именно должно быть достигнуто с помощью этого резерва, - поясняет Адрианс. - Я думаю, что готовность служить (у немцев. - Ред.) есть, но реальное осознание цели также должно быть донесено простыми словами".
YESNO: думаю, что готовность служить (у немцев. - Ред.)
Это мой такой дилетантский взгляд со стороны! Я думаю, что немецкие немцы служить и воевать уже не готовы, к этому готовы наши немцы переселившиеся из бывшего СССР, именно они могут стать движущей силой в Германии, но только куда поведут? Мои знакомые немцы в большинстве своём за АдГ !
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