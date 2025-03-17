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Три варианта тарифа - Повысить цену электроэнергии предложил главный поставщик Костанайской области
Три варианта тарифа - Повысить цену электроэнергии предложил главный поставщик Костанайской области
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