Re: Три варианта тарифа - Повысить цену электроэнергии предложил...

Отправлено: - 15:04

Нужно отключить все гаражные, садоводческие общества от электроэнергии, а потом провести мониторинг с целью установления ТОО, ИП, которые занимаются предпринимательской деятельностью на территории гаражных кооперативов и садоводческих обществ и с каждым из них ЭПК Форвайт заключить индивидуальные договора как с юридическими лицами! Либо всем, кто пользуется гаражами, но не занимается предпринимательской деятельностью установить тариф как ЮЛ, потому что никто не пользуется ежедневно э/энергией как бизнесмены и поэтому не будет им накладно, если один гараж за месяц сожгет э/энергии на 100 тенге! Впредь надо КРЕМу и ЭПК Форвайт нужно работать с население и бизнесом, для того, чтобы определить справедливого ценообразования, а не путем заседания в кабинетах! Двигайте мозги и сами двигайтесь, это очень полезно, поверьте!