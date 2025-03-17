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≡ Три варианта тарифа - Повысить цену электроэнергии предложил главный поставщик Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51365
Три варианта тарифа - Повысить цену электроэнергии предложил главный поставщик Костанайской области
Отправлено: 17.03.25 - 15:04
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ТОО ЭПК "Форфайт" подало заявку в ДКРЕМ на повышение тарифа с 1 апреля 2025 года. И предложила 3 варианта повышения. В одном цена для населения растёт настолько, что жителям Лисаковска придется платить больше на 60,5%.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
757
Re: Три варианта тарифа - Повысить цену электроэнергии предложил...
Отправлено: 17.03.25 - 15:04
#1
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Нужно отключить все гаражные, садоводческие общества от электроэнергии, а потом провести мониторинг с целью установления ТОО, ИП, которые занимаются предпринимательской деятельностью на территории гаражных кооперативов и садоводческих обществ и с каждым из них ЭПК Форвайт заключить индивидуальные договора как с юридическими лицами! Либо всем, кто пользуется гаражами, но не занимается предпринимательской деятельностью установить тариф как ЮЛ, потому что никто не пользуется ежедневно э/энергией как бизнесмены и поэтому не будет им накладно, если один гараж за месяц сожгет э/энергии на 100 тенге! Впредь надо КРЕМу и ЭПК Форвайт нужно работать с население и бизнесом, для того, чтобы определить справедливого ценообразования, а не путем заседания в кабинетах! Двигайте мозги и сами двигайтесь, это очень полезно, поверьте!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7480
Re: Три варианта тарифа - Повысить цену электроэнергии предложил...
Отправлено: 17.03.25 - 21:01
#2
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В стране полно энергоносителей,однако энергия закупается у соседей,так и с бензином,газом, мукой,картошкой,молоком и ещё ряд продукции. Почему руководство страны не стыдится такого положения,сдается мне одни дармоеды и бездельники напрасно проедают свой хлеб
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