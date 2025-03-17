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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 12:42
#4186
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По всему миру теперь будут такие вот золотые головы Трампа,

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 12:44
#4187
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Наподобие вот такой планируется уже к лету в каждом городе миллионнике..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 14:04
#4188
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Цитата:
111:
Оказывается по Туапсе Нептун долетел.. Вот блин украинцы, сделали все таки свою дальнобойную ракету.. Еще хотя бы годика два войны и никакая Омерика не нужна станет..


Это было предсказуемо, год тому назад отмечал, что они разрабатывают, говорят, что дальность поражения Нептуна до 1000 км. Про Таурусы немецкие тоже говорил, нынче есть подвижки, новый канцлер Германии Ф.Мерц поддерживает предоставление Украине ракет Taurus, которые отличаются высокой точностью и способностью нейтрализовать российские системы радиоэлектронной борьбы и в отличие от ракет SCALP и Storm Shadow, также способны эффективно пробивать бункеры, расположенные на значительной глубине под землей и.т.д.

Процитирую, как обычно (17.03.2024 год):

Kairat stayer: Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 15:06
#4189
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Нептун крылатая ракета, если как украинцы заявляют, дальность поражения до 1000 км, тогда это прорыв.

В мире существуют международные соглашения и принципы, которые регулируют поставки вооружений, включая крылатые ракеты, в различные страны. Одним из таких соглашений является режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime, MTCR), который был создан в 1987 году и регулирует экспорт ракет и ракетных технологий с дальностью более 300 километров. MTCR включает 35 стран, среди которых — США, страны ЕС, Япония и другие. Основной целью MTCR является предотвращение распространения ракетных технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ОМУ), включая ядерные, химические и биологические боеголовки. В рамках MTCR страны-участники ограничивают экспорт ракет с дальностью более 300 км и поддерживают строгие стандарты контроля за технологиями, которые могут быть использованы для создания таких ракет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 18:08
#4190
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Цитата:
abaika95:
Кому Украина должна? Зеленский прямо в белом доме на камеру сказал что ничего не занимали а Байден давал бабки под безвозвратную помощь

За это и получил волшебный пендель, извинился, а теперь "на все согласная" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 18:09
#4191
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Цитата:
Kairat stayer:
Нептун крылатая ракета, если как украинцы заявляют, дальность поражения до 1000 км, тогда это прорыв.

До Москвы долетит?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 18:21
#4192
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Цитата:
abaika95:
Ты же неся его аргументы их других источников считаешь его помет за чистейший крем))

На, вот тебе чистейший крем, укро СМИ. Врать не будут. Ниче не понятно, но ты посмотри и расскажи про победы ВСУ из этого видео.


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 19:14
#4193
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Цитата:
maxsaf:

Товарищ на украинском разговаривает, чуть лучше чем я на английском! Думая и подбирая про себя слова! Но в общем понять его можно, если вслушиваться. Ну а так то от себя добавлю, нет конечно никаких побед ВСУ, но и победного марша ВС РФ, тоже не особо видно. То что Курскую область рано или поздно отдадут, с самого начала было понятно, непонятно только зачем столько тянули! При Байдена никаких мирных переговоров в принципе быть не могло, а для Трампа кусочек российской земли тоже не козырь , ему надо немного потрафить Путину, чтобы он в принципе на переговоры согласился! Зашли, показали, что могут и организованно вышли, было бы куда лучше!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 19:26
#4194
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Цитата:
saba:
победного марша ВС РФ, тоже не особо видно

А вам какой победный марш нужен?
Какие гитлеровская Германия в прошлом веке демонстрировала? Или которые США показывали в Афганистане, Ираке, Ливии, Югославии? Уничтожая всё и вся на своём пути. Так вам надо?
Так это не про Россию. Тут вы адресом явно ошиблись.
Россия воюет только с ВСУ и нацбатами. На фронте. Перемалывает их не спеша. И только потом занимает территории. Зачищая их от спрятавшихся бандеровцев.
Опять же, вы забыли, что целью России не являются территории.
Главное - уничтожить нацистов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7399
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 20:49
#4195
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Цитата:
Skeptic:
Россия воюет только с ВСУ и нацбатами. На фронте.

Вы всерьез в это верите? Уже прошло 3 года с начала войны, столько фактов и всё мимо ушей? Ну каждый видит то, что хочет видеть! Ни одна война ни с чьей стороны никогда не бывала такой, какой Вы нам её представляете! И с нашей стороны во время ВОВ было много чего не очень красивого, просто мы об этом не рассказываем! На войне люди грубеют, становятся жестокими и никого не минула чаша сия! А то что Вы говорите про ВС РФ, прямо ангелы с небес спустились с танками и ракетами и облагодетельствовали украинцев своим появлением!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2216
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 21:04
#4196
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Цитата:
saba:
столько фактов и всё мимо ушей

Вы просто путаете божий дар с яичницей.
Целенаправленное уничтожение мирного населения нацистами в прошлом веке, натовцами(читай - сшанцами) в перечисленных мной войнах и бандеровцами с 2014 года на Донбассе - это одно.
И стремление российской армии по максимуму избежать жертв среди мирного населения - это другое.
И ещё.
Документально подтверждённых фактов массовых убийств нацистами и иностранными наёмниками в руках российской прокуратуры - масса. Все они будут предъявлены на суде над преступниками.
А вот подтверждения таких же действий со стороны российской армии нет. И быть не может.
Даже спектакль в Буче на западе сами признали постановкой.
...
Так что, нравится вам это или не нравится, фактов, о которых вы грезите, у вас нет. И быть не может.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1503
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 21:10
#4197
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Цитата:
Skeptic:
Главное - уничтожить нацистов

это что ж получается
президент еврей
тоже нацистов уничтожает ?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1503
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 21:11
#4198
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а кого скептик в нацисты записал а кого в националисты ?
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