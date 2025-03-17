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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 12:42
#4186
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По всему миру теперь будут такие вот золотые головы Трампа,

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43784
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 12:44
#4187
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Наподобие вот такой планируется уже к лету в каждом городе миллионнике..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 14:04
#4188
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Цитата:
111:
Оказывается по Туапсе Нептун долетел.. Вот блин украинцы, сделали все таки свою дальнобойную ракету.. Еще хотя бы годика два войны и никакая Омерика не нужна станет..


Это было предсказуемо, год тому назад отмечал, что они разрабатывают, говорят, что дальность поражения Нептуна до 1000 км. Про Таурусы немецкие тоже говорил, нынче есть подвижки, новый канцлер Германии Ф.Мерц поддерживает предоставление Украине ракет Taurus, которые отличаются высокой точностью и способностью нейтрализовать российские системы радиоэлектронной борьбы и в отличие от ракет SCALP и Storm Shadow, также способны эффективно пробивать бункеры, расположенные на значительной глубине под землей и.т.д.

Процитирую, как обычно (17.03.2024 год):

Kairat stayer: Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6752
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 15:06
#4189
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Нептун крылатая ракета, если как украинцы заявляют, дальность поражения до 1000 км, тогда это прорыв.

В мире существуют международные соглашения и принципы, которые регулируют поставки вооружений, включая крылатые ракеты, в различные страны. Одним из таких соглашений является режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime, MTCR), который был создан в 1987 году и регулирует экспорт ракет и ракетных технологий с дальностью более 300 километров. MTCR включает 35 стран, среди которых — США, страны ЕС, Япония и другие. Основной целью MTCR является предотвращение распространения ракетных технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения (ОМУ), включая ядерные, химические и биологические боеголовки. В рамках MTCR страны-участники ограничивают экспорт ракет с дальностью более 300 км и поддерживают строгие стандарты контроля за технологиями, которые могут быть использованы для создания таких ракет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 18:08
#4190
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Цитата:
abaika95:
Кому Украина должна? Зеленский прямо в белом доме на камеру сказал что ничего не занимали а Байден давал бабки под безвозвратную помощь

За это и получил волшебный пендель, извинился, а теперь "на все согласная" :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 18:09
#4191
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Цитата:
Kairat stayer:
Нептун крылатая ракета, если как украинцы заявляют, дальность поражения до 1000 км, тогда это прорыв.

До Москвы долетит?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 18:21
#4192
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Цитата:
abaika95:
Ты же неся его аргументы их других источников считаешь его помет за чистейший крем))

На, вот тебе чистейший крем, укро СМИ. Врать не будут. Ниче не понятно, но ты посмотри и расскажи про победы ВСУ из этого видео.


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