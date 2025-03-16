Отправлено: - 21:32

abaika95:

А почему нет? До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных

[Исправлено: EvilWizard, 16.03.2025 - 21:33]

Цитата:Да сколько угодно.Я оценок никаких же не давал относительно того хорошо это или плохо, а просто написал: "В США устанавливается диктатура".Но всё равно надо понимать: диктатура в какой-либо 111-ой стране третьего мира, или в какой-нибудь потрёпанной жизнью полностью обезжиренной, немощной и совершенно обескровленной бывшей великой державе, живущей в прошлом и потерявшейся в реальной реальности, или диктатура в первой стране первого мира - это совершенно не одно и тоже.В одном случае, риска международной безопасности ровно ноль или в случае с потрёпанной жизнью державой чуть больше, чем ноль, или риски от диктатуры в США для всего мира - несопоставимые риски.