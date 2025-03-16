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≡ "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51365
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
Отправлено: 16.03.25 - 18:11
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Радио "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после того, как президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штаты семи федеральных агентств, борясь с "государственной бюрократией".
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
129
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:11
#1
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В США устанавливается диктатура.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43784
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:57
#2
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Нашим на руку, посмотрят что делает самая демократическая страна и тоже нафиг сотрут всякие СМИ
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
757
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:59
#3
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В США убирают дармоедов, потому что толку от их никаких нет! В нашей стране пора такую тактику применить через Смаилова А., он то знает ка это делать и на основании чего! Вот только тогда появятся экономия бюджетных средств! Не нужно забывать об усечении субсидий всем, поскольку они транжирятся напропалую даже тунеядцам и иждивенцам! Это не диктатура, это экономический взгляд на разбазаривание бюджетных денег с целью усиления борьбы с коррупцией! Еще бы смертную казнь ввели, то была бы настоящая профилактика с целью недопущения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, чтобы не кормить за бюджетные деньги опасных преступников, а также тех, кто саботирует законы страны!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17854
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 19:07
#4
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Цитата:
EvilWizard:
В США устанавливается диктатура.

А почему нет?
До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных
Трамп встав у руля делает очевидный и логичный ход
Убирает всех кто его обсирал
Юсейд, голоса Америки итд
Они по сути за гос счёт обсирали бывшего президента и кандидата в президенты, а фанатики наслушавшись их попытались прямо убить Трампа
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2213
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 20:52
#5
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Цитата:
абике:
! Вот только тогда появятся экономия бюджетных средств! Не нужно забывать об усечении субсидий всем, поскольку они транжирятся напропалую даже тунеядцам и иждивенцам!

а если к примеру НГ и др.СМИ Путин спонсирует, то как тогда?
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
129
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
Отправлено: 16.03.25 - 21:32
#6
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Цитата:
abaika95:
А почему нет? До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных


Да сколько угодно.
Я оценок никаких же не давал относительно того хорошо это или плохо, а просто написал: "В США устанавливается диктатура".

Но всё равно надо понимать: диктатура в какой-либо 111-ой стране третьего мира, или в какой-нибудь потрёпанной жизнью полностью обезжиренной, немощной и совершенно обескровленной бывшей великой державе, живущей в прошлом и потерявшейся в реальной реальности, или диктатура в первой стране первого мира - это совершенно не одно и тоже.

В одном случае, риска международной безопасности ровно ноль или в случае с потрёпанной жизнью державой чуть больше, чем ноль, или риски от диктатуры в США для всего мира - несопоставимые риски.

[Исправлено: EvilWizard, 16.03.2025 - 21:33]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17854
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
Отправлено: 16.03.25 - 21:42
#7
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Цитата:
EvilWizard:
риски от диктатуры в США для всего мира - несопоставимые риски.

так я же и пишу в сша так и так была диктатура и есть
но не единоличного правителя а диктатура олигархата того самого глубинного государства
олигархат захотел в ирак вторгся чтобы на цене на нефть играть
захотели югославию разбомбили
до этого хотели и в панаму, гренаду, вьетнам вторгались
это и есть прямые риски для всего мира
завтра они захотят в казахстан вторгнутся по надуманной причине, а в это время диктатура северной кореи не ведет воин уже 70 лет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 21:51
#8
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Интересно, насколько сильно вся эта ситуация в штатах повлияла на НГ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27026
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 21:52
#9
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Цитата:
111:
Нашим на руку, посмотрят что делает самая демократическая страна и тоже нафиг сотрут всякие СМИ

И где ты будешь гадить? :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7479
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 17.03.25 - 07:17
#10
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Ещё будучи студентом, украдкой (когда все лягут спать) после час ночи включал приемник и слушал как говорил мой брат-вражеские голоса,это ВВС,радио свобода и голос Америки. Качеством конечно они отличались (глушились),но сводку новостей можно прослушать полностью. Ссылку Сахарова,кремлевские интриги и прочее что не писали советские газеты и ТВ,узнавали здесь.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1372
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 17.03.25 - 17:11
#11
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Наверное и Абайке скоро перекроют за вечное "Путин виноват, Россия -агрессор". Как потом жить будет? А может успеет переобуться? :lol:
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