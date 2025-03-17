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≡ Казахстанцев будут привлекать к ответственности за использование чужой ЭЦП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51365
Казахстанцев будут привлекать к ответственности за использование чужой ЭЦП
Отправлено: 17.03.25 - 17:08
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"После вступления в силу поправок к ответственности будут привлекаться как лицо, передавшее ЭЦП, так и лицо, использовавшее его", - отметили в Министерстве цифрового развития.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43784
Re: Казахстанцев будут привлекать к ответственности за...
Отправлено: 17.03.25 - 17:08
#1
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Уже бы статью в Законах написали одну на всех - В Казахстане будут привлекать за ВСЁ..
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