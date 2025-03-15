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Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51365
Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
Отправлено: 15.03.25 - 17:55
- В каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом, - Токаев на IV заседании Национального курултая. - К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2214
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 17:55
Причины надо находить и устранять, а не с последствиями "бороться".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 757
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 18:51
Цитата:
Правильно! Не надо многим давать возможность создавать больных детей!
Skeptic:
Правильно! Не надо многим давать возможность создавать больных детей!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27026
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 19:15
Цитата:
Цитата:
Щас Великий ПРЕЗидент форума выдаст свою универсальную идею на все случаи жизни. Марикджан, жги
Skeptic:
Причины надо находить и устранять
Причины надо находить и устранять
Цитата:
абике:
Не надо многим давать возможность создавать больных детей!
Не надо многим давать возможность создавать больных детей!
Щас Великий ПРЕЗидент форума выдаст свою универсальную идею на все случаи жизни. Марикджан, жги
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43784
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 15.03.25 - 21:54
А разве не американцы спонсируют всё это дело через наших миллиардеров?
Мы должны петь не боже сохрани там Утемуратова или другого миллиардера, мы должны петь Боже сохрани Америку за это.
Мы должны петь не боже сохрани там Утемуратова или другого миллиардера, мы должны петь Боже сохрани Америку за это.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 435
Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом областном центре Казахстана, считает президент
Отправлено: 16.03.25 - 08:55
Про латиницу и прочую рухани жангыру смотрю вообще разговор заглох , даже не упоминает никто на высшем уровне про это
[Исправлено: ОГПУ, 16.03.2025 - 09:56]
[Исправлено: ОГПУ, 16.03.2025 - 09:56]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1425
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 16.03.25 - 11:01
Цитата:
Вот так неожиданность!!! С чего бы этому происходить!?
Еще и ска "к сожалению"
К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение
Вот так неожиданность!!! С чего бы этому происходить!?
Еще и ска "к сожалению"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17854
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 16.03.25 - 19:10
Цитата:
Причины развития аутизма пока никто в мире не нашел
Экология, генетика, прививки называются но точного ответа никто не знает
А детей уже даже не единицы а тысячи
Лет через двадцать поздороваться не с кем будет, вокруг одни аутисты молчаливые будут и асоциальные
Skeptic:
Причины надо находить и устранять, а не с последствиями "бороться".
Причины надо находить и устранять, а не с последствиями "бороться".
Причины развития аутизма пока никто в мире не нашел
Экология, генетика, прививки называются но точного ответа никто не знает
А детей уже даже не единицы а тысячи
Лет через двадцать поздороваться не с кем будет, вокруг одни аутисты молчаливые будут и асоциальные
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 17.03.25 - 08:28
Сначала уничтожить в сроки правления Елбасы все специальные детские учреждения (в Костанае был интернат на Сибирской для особенных детей). Теперь его объединили с Рудненским и Лисаковским и всех детей туда перевезли. Вместо него с помпой открыли школу для одаренных детей Озат. Но что-то об ее учениках вообще ни слуху, ни духу - ни мест в олимпиадах, ни супер пупер научных разработок и стартапов... Отмыли бабки, отчитались.. Точно так будет и с этими центрами. Родители, которые хотят чтобы их особенные дети развивались уже давно у частников занимаются- и за результат можно спросить и график посещений занятий удобный подобрать...
Re: Центры реабилитации особенных детей нужно открыть в каждом...
Отправлено: 17.03.25 - 16:09
И самое главное- диагноз АУТИЗМ- болезнь, из-за которой ребенок замыкается сам в себе, живет в своем мире, в который почти никого не допускает. Откуда информация что такие дети хотят дружить, играть??? Об этом может заявлять только непрофессионал. Так что складывается определенное мнение- что эта компания- очередной распил бюджета... Аутисты к себе вообще очень трудно кого-либо допускают, спецы, которые этим занимаются подтвердят. А вывести из этого состояния- задача ИНДИВИДУАЛЬНЫХ занятий с дефектологом, психологом и самое главное- с родителями. В таких семьях прежде всего надо лечить родителей, которые до последнего не хотят признавать что у их ребенка аутизм...
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