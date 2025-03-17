Отправлено: - 14:04

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Оказывается по Туапсе Нептун долетел.. Вот блин украинцы, сделали все таки свою дальнобойную ракету.. Еще хотя бы годика два войны и никакая Омерика не нужна станет..

Цитата:Это было предсказуемо, год тому назад отмечал, что они разрабатывают, говорят, что дальность поражения Нептуна до 1000 км. Про Таурусы немецкие тоже говорил, нынче есть подвижки, новый канцлер Германии Ф.Мерц поддерживает предоставление Украине ракет Taurus, которые отличаются высокой точностью и способностью нейтрализовать российские системы радиоэлектронной борьбы и в отличие от ракет SCALP и Storm Shadow, также способны эффективно пробивать бункеры, расположенные на значительной глубине под землей и.т.д.Процитирую, как обычно (17.03.2024 год):Kairat stayer: Особо ничего не изменится, крылатые ракеты Taurus, дальность поражения более 500 километров, а Storm Shadow 250 километров, последние Великобритания предоставляет Украине, ну и у Taurus система наведения получше. Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus и отправить больше Storm Shadow Украине. У украинцев на базе Х-35 выпускают крылатые ракеты Х-35 У - Нептун (с турбореактивными двухконтурными двигателями собственного производства), дальность поражения вроде 280 километров. Россиянам в перспективе нужно будет опасаться баллистических ракет, Украина раньше их выпускала по проектам Сапсан и Гром 1,2 (300-500 км.). Дальность поражения зависит от двигателя, можно модернизировать, с применением западных комплектующих и создать более 500 километров. НПЗ атакуют беспилотники украинского производства (до 1000 км.), значит потенциал ВПК есть.Подробнее здесь: