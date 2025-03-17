Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Подозрительных лиц и предметов не выявлено" - Две школы Костаная проверили после звонков телефонных террористов
"Подозрительных лиц и предметов не выявлено" - Две школы Костаная проверили после звонков телефонных террористов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 175, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 175
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать