Re: "Подозрительных лиц и предметов не выявлено" - Две...

Отправлено: - 14:00

Интересно, но недавно по суду был вынесен родителям подростка штраф за такое преступление в размере 19 миллионов тенге, но террористов меньше не стало, то есть саботируют не боясь ответственности в Справедливом Казахстане и штраф не является профилактической мерой!