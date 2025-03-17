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≡ "Подозрительных лиц и предметов не выявлено" - Две школы Костаная проверили после звонков телефонных террористов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51362
"Подозрительных лиц и предметов не выявлено" - Две школы Костаная проверили после звонков телефонных террористов
Отправлено: 17.03.25 - 14:00
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Фотографии автомобилей полиции и скорой помощи возле средней школы № 7 прислала наш гражданский журналист Дарья ЧУЖАЯ. "НГ" запросила комментарий в пресс-службе департамента полиции.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
755
Re: "Подозрительных лиц и предметов не выявлено" - Две...
Отправлено: 17.03.25 - 14:00
#1
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Интересно, но недавно по суду был вынесен родителям подростка штраф за такое преступление в размере 19 миллионов тенге, но террористов меньше не стало, то есть саботируют не боясь ответственности в Справедливом Казахстане и штраф не является профилактической мерой!
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