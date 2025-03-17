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≡ Мобильных операторов в Казахстане заподозрили в сговоре: начато расследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51362
Мобильных операторов в Казахстане заподозрили в сговоре: начато расследование
Отправлено: 17.03.25 - 13:56
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"В последние несколько лет поступает множество жалоб. Мы анализируем рынок и видим, что тарифы растут. За последние два года почти все операторы связи повысили цены", – ответил на вопрос журналистов Болат Самбетов.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
755
Re: Мобильных операторов в Казахстане заподозрили в сговоре:...
Отправлено: 17.03.25 - 13:56
#1
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Чтобы не было беспредела со стороны операторов связи нужно каждый месяц мониторить за ценообразованием, а иначе зачем нужно тратить бюджетные деньги на АЗРК!
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