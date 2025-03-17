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≡ 1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51362
1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из Казахстана
Отправлено: 17.03.25 - 10:59
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В МВД рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", которое прошло с 11 по 14 марта. Во время ОПМ было установлено почти 10 тысяч нарушителей миграционного законодательства.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1655
Re: 1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из...
Отправлено: 17.03.25 - 10:59
#1
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Ну и зачем? И так работать некому! Кому они мешали?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43783
Re: 1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из...
Отправлено: 17.03.25 - 12:23
#2
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Трамп начал экономить и наши подхватили, Трамп начал выгонять мигрантов и наши тут как тут.
Делай как Трамп, чтобы любил..
Но предохраняйся..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
755
Re: 1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из...
Отправлено: 17.03.25 - 12:38
#3
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Гос-во чего-то стоит, если умеет себя защищать, а если нет, то это "проходной двор", где нет законности и правопорядка, даже в отношении своих граждан!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
702
1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из Казахстана
Отправлено: 17.03.25 - 13:18
#4
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у нас есть кому работать. Плохо то, что работодатели не дорожат своими кадрами и относятся иногда, нет не иногда а зачастую по хамски, как к расходному материалу. Поэтому то народ не очень то и тянется работать, особенно молодежь. Во всяком случае в моей практике таких случаев была масса. Отчего и вывел эту закономерность
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