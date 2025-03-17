1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из Казахстана

Отправлено: - 13:18

у нас есть кому работать. Плохо то, что работодатели не дорожат своими кадрами и относятся иногда, нет не иногда а зачастую по хамски, как к расходному материалу. Поэтому то народ не очень то и тянется работать, особенно молодежь. Во всяком случае в моей практике таких случаев была масса. Отчего и вывел эту закономерность