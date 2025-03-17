Re: Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...

Отправлено: - 12:56

Женщина при капитализме особенно должна работать и заработать себе пенсию, платить взносы на медицинские услуги, а Ассоциация предлагает сделать женщин как при социализме иждивенками, посадив их на бюджетное обслуживание! ПРи социализме иждивенками были те, кто родил и воспитал 5 и более детей!Пора в Конституции РК уточнить: Кто не работает, тот не ест, не получает накопительную пенсию, и не лечится бесплатно, если нет взносов в ОСМС! Те, кто у кого есть материальные средства, пусть содержит женщину до искончания своей жизни!