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≡ Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51362
Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...
Отправлено: 17.03.25 - 09:03
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Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж работы женщины, чтобы она официально могла уйти с работы и потратить 4 часа на готовку и уборку. Вы поддерживаете такую инициативу?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7785
Re: Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...
Отправлено: 17.03.25 - 09:03
#1
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Третий вариант: - появяться много "ушлых" людей, которые воспользуются этим в личных и корыстных целях для прокрутки чего то нехорошего, как по аналогии с АСП (42 500) во время пандемии короновируса.

Если только ЗАКОНОДАТЕЛЬНО это сделать( сокращённый рабочий день до ШЕСТИ часов) для МНОГОДЕТНЫХ семей, начиная примерно с ТРЁХ детей, а для тех у кого ПЯТЬ и больше, то вообще включать в общий стаж, года, начиная с рождения ПЕРВОГО ребёнка.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
709
Re: Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...
Отправлено: 17.03.25 - 09:34
#2
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а как люди раньше жили, поколение не приспособленных инста-зумеров, яжматерей и вечно-обиженных. Есть муж - сиди дома, подросли - садик и, если есть желание, то устраиваться.
Если мужчина в доме готовит, или убирается ему тоже на час раньше уходить? в "Кринжовое" время мы живем однако.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1425
Re: Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...
Отправлено: 17.03.25 - 10:33
#3
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Да могут вообще на работу не ходить кто ж против? Сколько отработала за это время зарплату и получила, а там дальше пусть что хочет делает. Сколько там у нас минимальная зарплата, 80? Ну вот за 4 часа стало быть 40. И пусть ни в чем себе не отказывает за эти деньги
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43783
Re: Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...
Отправлено: 17.03.25 - 12:19
#4
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Сразу видно, там одни не умные сидят.
Можно просто не работать вообще, как моя жена и все.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
755
Re: Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...
Отправлено: 17.03.25 - 12:56
#5
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Женщина при капитализме особенно должна работать и заработать себе пенсию, платить взносы на медицинские услуги, а Ассоциация предлагает сделать женщин как при социализме иждивенками, посадив их на бюджетное обслуживание! ПРи социализме иждивенками были те, кто родил и воспитал 5 и более детей!Пора в Конституции РК уточнить: Кто не работает, тот не ест, не получает накопительную пенсию, и не лечится бесплатно, если нет взносов в ОСМС! Те, кто у кого есть материальные средства, пусть содержит женщину до искончания своей жизни!
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