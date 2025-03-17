Отправлено: - 11:26

maxsaf:

Я в отличие от тебя соловья не смотрю с тех пор как его с Ютуба убрали

maxsaf:

. Я без понятия, чё он там говорил, но тебе, как ярому поклоннику помета, верю

maxsaf:

По фактам -

maxsaf:

Зеленского списали,

maxsaf:

территории потеряны

maxsaf:

возврат их уже даже не обсуждается

maxsaf:

Украина в долгах, рассчитываться будут дети и внуки на рудниках редкоземельных металлов

maxsaf:

А ты там хоть закукарекайся - все равно ниче не изменишь.

Цитата:Вот в этом и разницаЯ смотрю и соловья, и украинские каналы и американскиеТы же смотришь только российские выборочно источники которые являются трижды перевареным калом соловья при этом ты доказываешь что соловья не смотришь))Да лучше б уже смотрел Цитата:Я хотя бы знаю что это пометТы же неся его аргументы их других источников считаешь его помет за чистейший крем))Цитата:По фактам по теме трубы ты сдулсяОк. Слив засчитанЦитата:Куда? Он уже не в Киеве? Не президент? Не руководит? Цитата:Заняты врагом но не потеряны Цитата:Как не обсуждается их легализация в составе РоссииЦитата:Кому Украина должна?Зеленский прямо в белом доме на камеру сказал что ничего не занимали а Байден давал бабки под безвозвратную помощьЧто там Трамп себе выдумал никого не волнуетЕвропа сейчас начала российские замороженные активы Украине выплачивать Цитата:А что мне менять?))Это у России дела плохиСанкции никто не снимаетСтрана изгойПрезидент в розыске МУСаПрофессиональная армия потеряна, на фронте мобикиЦели войны ни одна не достигнутыЗанятые территории пустые и разбитыеПерспектив никакихЛибо под Китай полностью лечь либо переобуться в воздухе и под главного врага США упасть ради окончания войныРовно три года назад Путин уверенный в силе своей армии и чиновниках со злыми глазками вещал "мы вам покажем декомунизацию"ПоказалиКуча трупов и попытки пол года освободить курскую областьПозор на весь светПервая армия мира оказалось пшикомСтрана победитель второй мировой не тянет войну против слабой УкраиныПриходится дроны покупать у Ирана а солдат нанимать у кореиЗанавес. Можешь кукарекать, можешь что и изменишь))