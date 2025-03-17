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≡ 1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51360
1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из Казахстана
Отправлено: 17.03.25 - 10:59
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В МВД рассказали об итогах оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", которое прошло с 11 по 14 марта. Во время ОПМ было установлено почти 10 тысяч нарушителей миграционного законодательства.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1655
Re: 1200 таксистов, рабочих и “студентов“ депортировали из...
Отправлено: 17.03.25 - 10:59
#1
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Ну и зачем? И так работать некому! Кому они мешали?
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