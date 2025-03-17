Раньше искренне верил что аргументам соловья могут верить только напрочь старые бабушки у которых мышлительная функция уже сбой дала А оно воно как Целые канадцы сидят и верят в бред что Россия умышленно впустила ВСУ на свою территорию и пол года потом не могла выгнать Ещё причем так хитро приподносят Типа не у сволоья это услышал или в ленте А это исключительно его мысля))) авторская) Иногда лучше чтобы человек пил Хоть дурь объяснима была бы
И вот что интересно Все кто тут хихикал и рофлил с того что российская армия провела эффектную операцию отправив десятки мужиков в тыл по трубе задумывались над самой идей и результатом?
Вот берём трубу Ее никто ни на одном участке не взорвал Потомучто даже сами всушники говорят что есть догворняк трубу не трогать, ее даже охраняют ВСУ знали о том что по ней ползет батальон солдат Там буквально подойди к трубе и все слышно Вот ползет батальон, согнутые раком идут с оружием и сумками набитыми патронами 14 км шли трое суток (сугубо российскую версию с первого канала рассказываю) Идут друг за другом там же спят Там же испражняются Причем вся цепочка ждёт пока вперёди идущий покакает? Обойти с кучей сумок и оружия не реально И вот на выходе они, уставшие, с больными спинами, вонючие, света белого не видевшие трое суток, они группируются и что дальше? Нападаю на первый попавшийся конвой идущий в суджу? А потом? Тырятся в лес где их планомерно валят дронами Патронов на себе ты много не унесешь, подкрепления нет, боеприпасы тебе не передать никак за 14 км 2 часа пострелял всё иди сдавайся Или беги обратно по трубе к своим Путин встречался в госпитале первые сутки с какими-то ранеными из трубы А как они уже у себя в тылу оказались? Их самолётами вывезли?) армия то не прорывалась к судже в тот момент Бежали по трубе обратно значит
И реально преподнесли это так что батальон солдат из трубы смог сделать так что 60тыс всушников начали отходить из суджи Причем тихо и без боёв Просто ушли и всё Зачем ушли? Почему ушли? Догворняк чистой воды
Не прийдётся. Он послушает Абайку и решит что реально от труб угрозы быть не может. Хай там ползают кто угодно.
Цитата:
abaika95: Типа не у сволоья это услышал
Я в отличие от тебя соловья не смотрю с тех пор как его с Ютуба убрали. Но раз ты в курсе, что он там говорит, значит смотришь. Я без понятия, чё он там говорил, но тебе, как ярому поклоннику помета, верю.
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и отличного настроения!
Цитата:
saba: Трампу придется теперь все трубы запретить! Что за фигня, какая то труба Великого затмила! Целый вечер на форуме НГ обсуждают ,а не деяния Великого, непорядок!!!
Великий, вроде опять мяч закинул в поле россиян, последние взяли паузу и думают. Сам Д.Трамп говорит, будем наблюдать, точнее посмотрим, с его слов прекращение огня достижимо.
Скептик говорил, что никого перемирия не будет, не приемлемо, пойдут до конца, мол кто такой Д.Трамп и.т.д. Ниже в видео востоковед, политолог и политтехнолог Игорь Дмитриев отмечает, что в перспективе Россия и США могут стать союзниками, есть общие интересы, совместные проекты. При этом про Китай, Северную Корею и Иран речь не ведёт. В других источниках про Дениса Мантурова отмечают, якобы чуть ли претендент, говоря метафорически на престол, что он с США контактирует и прорабатывает различные совместные проекты. Про противостояние между Ираном и Израилем, на форуме неоднократно обсуждали, всегда был и до настоящего времени на стороне Израиля.
Иран активно поддерживает вооружённые группировки и организаций в разных регионах: «Хезболла» (Ливан), «ХАМАС» (Газа, Палестина), «Исламский джихад» (Палестина), «Ансар Аллах» (Хуси, Йемен), «Катиб Хезболла» (Ирак), «Бригады Хашд аш-Шааби» (Ирак), «Талибан» (Афганистан) хотя отношения между Ираном и талибами не всегда были хорошими. Хуситы (или Ансар Аллах) — это шиитская повстанческая группа, которая возникла в Йемене в начале 2000-х годов, которых в настоящее время бомбят США. Хуситы не раз использовали баллистические ракеты и беспилотники для атак по территориям Саудовской Аравии, ОАЭ и другим соседним государствам. Хуситы являются одной из самых опасных группировок для стабильности в регионе, поскольку их победы в Йемене угрожают суннитскому доминированию, особенно Саудовской Аравии, и влияют на баланс сил в арабском мире.
Так это про вас придумано умными людьми. По фактам - Зеленского списали, территории потеряны, возврат их уже даже не обсуждается, Украина в долгах, рассчитываться будут дети и внуки на рудниках редкоземельных металлов. Занавес. А ты там хоть закукарекайся - все равно ниче не изменишь.
maxsaf: Так это про вас придумано умными людьми. По фактам - Зеленского списали, территории потеряны, возврат их уже даже не обсуждается, Украина в долгах, рассчитываться будут дети и внуки на рудниках редкоземельных металлов. Занавес. А ты там хоть закукарекайся - все равно ниче не изменишь.
Вы как всегда в крайности бросаетесь, за три года захвачены 20% территории. Украинская нация не уничтожена, культура и мова сохранилась. Если будет перемирие, цивилизованный мир поможет Украине. Главы МИД стран G7 призвали Москву последовать примеру Киева и согласиться на прекращение огня, чтобы избежать дальнейших санкций. Вот вам и занавес!
maxsaf: Я в отличие от тебя соловья не смотрю с тех пор как его с Ютуба убрали
Вот в этом и разница Я смотрю и соловья, и украинские каналы и американские Ты же смотришь только российские выборочно источники которые являются трижды перевареным калом соловья при этом ты доказываешь что соловья не смотришь)) Да лучше б уже смотрел Цитата:
maxsaf: . Я без понятия, чё он там говорил, но тебе, как ярому поклоннику помета, верю
Я хотя бы знаю что это помет Ты же неся его аргументы их других источников считаешь его помет за чистейший крем)) Цитата:
maxsaf: По фактам -
По фактам по теме трубы ты сдулся Ок. Слив засчитан Цитата:
maxsaf: Зеленского списали,
Куда? Он уже не в Киеве? Не президент? Не руководит? Цитата:
maxsaf: территории потеряны
Заняты врагом но не потеряны Цитата:
maxsaf: возврат их уже даже не обсуждается
Как не обсуждается их легализация в составе России Цитата:
maxsaf: Украина в долгах, рассчитываться будут дети и внуки на рудниках редкоземельных металлов
Кому Украина должна? Зеленский прямо в белом доме на камеру сказал что ничего не занимали а Байден давал бабки под безвозвратную помощь Что там Трамп себе выдумал никого не волнует Европа сейчас начала российские замороженные активы Украине выплачивать Цитата:
maxsaf: А ты там хоть закукарекайся - все равно ниче не изменишь.
А что мне менять?)) Это у России дела плохи Санкции никто не снимает Страна изгой Президент в розыске МУСа Профессиональная армия потеряна, на фронте мобики Цели войны ни одна не достигнуты Занятые территории пустые и разбитые Перспектив никаких Либо под Китай полностью лечь либо переобуться в воздухе и под главного врага США упасть ради окончания войны
Ровно три года назад Путин уверенный в силе своей армии и чиновниках со злыми глазками вещал "мы вам покажем декомунизацию" Показали Куча трупов и попытки пол года освободить курскую область Позор на весь свет Первая армия мира оказалось пшиком Страна победитель второй мировой не тянет войну против слабой Украины Приходится дроны покупать у Ирана а солдат нанимать у кореи Занавес. Можешь кукарекать, можешь что и изменишь))
Щас прилетит аргумент что Россия не с Украиной воюет а с НАТой которая финансируют армию Украины Окей НАТО только финансируют и оружие дают и Россия уже три года ниче сделать не может с этим А как Россия со всей НАТОй воевать собиралась тогда? Если даже с прокси НАТО справится не может? Щас вот истерика опять началась у российских говорящих голов от того что макрон миротворческие силы хочет направить в Украину А что истерите? Вы же готовы к войне с НАТой якобы) вот покажите силу то свою на чужой территории, как ВСУ в курскую область запустили якобы для разгрома))
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