Отправлено: - 10:47

saba:

Трампу придется теперь все трубы запретить! Что за фигня, какая то труба Великого затмила! Целый вечер на форуме НГ обсуждают ,а не деяния Великого, непорядок!!!

Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и отличного настроения!Цитата:Великий, вроде опять мяч закинул в поле россиян, последние взяли паузу и думают. Сам Д.Трамп говорит, будем наблюдать, точнее посмотрим, с его слов прекращение огня достижимо.Скептик говорил, что никого перемирия не будет, не приемлемо, пойдут до конца, мол кто такой Д.Трамп и.т.д. Ниже в видео востоковед, политолог и политтехнолог Игорь Дмитриев отмечает, что в перспективе Россия и США могут стать союзниками, есть общие интересы, совместные проекты. При этом про Китай, Северную Корею и Иран речь не ведёт. В других источниках про Дениса Мантурова отмечают, якобы чуть ли претендент, говоря метафорически на престол, что он с США контактирует и прорабатывает различные совместные проекты. Про противостояние между Ираном и Израилем, на форуме неоднократно обсуждали, всегда был и до настоящего времени на стороне Израиля.Иран активно поддерживает вооружённые группировки и организаций в разных регионах: «Хезболла» (Ливан), «ХАМАС» (Газа, Палестина), «Исламский джихад» (Палестина), «Ансар Аллах» (Хуси, Йемен), «Катиб Хезболла» (Ирак), «Бригады Хашд аш-Шааби» (Ирак), «Талибан» (Афганистан) хотя отношения между Ираном и талибами не всегда были хорошими. Хуситы (или Ансар Аллах) — это шиитская повстанческая группа, которая возникла в Йемене в начале 2000-х годов, которых в настоящее время бомбят США. Хуситы не раз использовали баллистические ракеты и беспилотники для атак по территориям Саудовской Аравии, ОАЭ и другим соседним государствам. Хуситы являются одной из самых опасных группировок для стабильности в регионе, поскольку их победы в Йемене угрожают суннитскому доминированию, особенно Саудовской Аравии, и влияют на баланс сил в арабском мире.