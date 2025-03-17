Re: Альянс женских сил предлагает включить домашний труд в стаж...

Отправлено: - 09:03

Третий вариант: - появяться много "ушлых" людей, которые воспользуются этим в личных и корыстных целях для прокрутки чего то нехорошего, как по аналогии с АСП (42 500) во время пандемии короновируса.



Если только ЗАКОНОДАТЕЛЬНО это сделать( сокращённый рабочий день до ШЕСТИ часов) для МНОГОДЕТНЫХ семей, начиная примерно с ТРЁХ детей, а для тех у кого ПЯТЬ и больше, то вообще включать в общий стаж, года, начиная с рождения ПЕРВОГО ребёнка.