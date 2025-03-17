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Вы слыхали, как орут дрозды? - Эти птицы не всегда водились в наших краях, но уже около 20 лет они у нас гнездятся
Вы слыхали, как орут дрозды? - Эти птицы не всегда водились в наших краях, но уже около 20 лет они у нас гнездятся
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