НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вы слыхали, как орут дрозды? - Эти птицы не всегда водились в наших краях, но уже около 20 лет они у нас гнездятся
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51360
Вы слыхали, как орут дрозды? - Эти птицы не всегда водились в наших краях, но уже около 20 лет они у нас гнездятся
Отправлено: 17.03.25 - 09:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае появились дрозды-рябинники, прилетевшие с зимовок, скоро они покинут город, чтобы поселиться за его пределами и вывести потомство.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
709
Re: Вы слыхали, как орут дрозды? - Эти птицы не всегда водились...
Отправлено: 17.03.25 - 09:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вели себя прилично" :lol: :lol:
ждем пояснения про неприличных птичек
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 111, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS