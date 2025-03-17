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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17852
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 08:04
#4171
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Истинно русская пословица подверждает

Им хоть ссы в глаза всё божья роса

Раньше искренне верил что аргументам соловья могут верить только напрочь старые бабушки у которых мышлительная функция уже сбой дала
А оно воно как
Целые канадцы сидят и верят в бред что Россия умышленно впустила ВСУ на свою территорию и пол года потом не могла выгнать
Ещё причем так хитро приподносят
Типа не у сволоья это услышал или в ленте
А это исключительно его мысля))) авторская)
Иногда лучше чтобы человек пил
Хоть дурь объяснима была бы
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17852
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 08:28
#4172
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И вот что интересно
Все кто тут хихикал и рофлил с того что российская армия провела эффектную операцию отправив десятки мужиков в тыл по трубе задумывались над самой идей и результатом?

Вот берём трубу
Ее никто ни на одном участке не взорвал
Потомучто даже сами всушники говорят что есть догворняк трубу не трогать, ее даже охраняют
ВСУ знали о том что по ней ползет батальон солдат
Там буквально подойди к трубе и все слышно
Вот ползет батальон, согнутые раком идут с оружием и сумками набитыми патронами
14 км шли трое суток (сугубо российскую версию с первого канала рассказываю)
Идут друг за другом там же спят
Там же испражняются
Причем вся цепочка ждёт пока вперёди идущий покакает? Обойти с кучей сумок и оружия не реально
И вот на выходе они, уставшие, с больными спинами, вонючие, света белого не видевшие трое суток, они группируются и что дальше?
Нападаю на первый попавшийся конвой идущий в суджу? А потом? Тырятся в лес где их планомерно валят дронами
Патронов на себе ты много не унесешь, подкрепления нет, боеприпасы тебе не передать никак за 14 км
2 часа пострелял всё иди сдавайся
Или беги обратно по трубе к своим
Путин встречался в госпитале первые сутки с какими-то ранеными из трубы
А как они уже у себя в тылу оказались? Их самолётами вывезли?) армия то не прорывалась к судже в тот момент
Бежали по трубе обратно значит

И реально преподнесли это так что батальон солдат из трубы смог сделать так что 60тыс всушников начали отходить из суджи
Причем тихо и без боёв
Просто ушли и всё
Зачем ушли? Почему ушли?
Догворняк чистой воды
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