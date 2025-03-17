Флуд и оффтопик (часть 9)

Отправлено: - 08:28

И вот что интересно

Все кто тут хихикал и рофлил с того что российская армия провела эффектную операцию отправив десятки мужиков в тыл по трубе задумывались над самой идей и результатом?



Вот берём трубу

Ее никто ни на одном участке не взорвал

Потомучто даже сами всушники говорят что есть догворняк трубу не трогать, ее даже охраняют

ВСУ знали о том что по ней ползет батальон солдат

Там буквально подойди к трубе и все слышно

Вот ползет батальон, согнутые раком идут с оружием и сумками набитыми патронами

14 км шли трое суток (сугубо российскую версию с первого канала рассказываю)

Идут друг за другом там же спят

Там же испражняются

Причем вся цепочка ждёт пока вперёди идущий покакает? Обойти с кучей сумок и оружия не реально

И вот на выходе они, уставшие, с больными спинами, вонючие, света белого не видевшие трое суток, они группируются и что дальше?

Нападаю на первый попавшийся конвой идущий в суджу? А потом? Тырятся в лес где их планомерно валят дронами

Патронов на себе ты много не унесешь, подкрепления нет, боеприпасы тебе не передать никак за 14 км

2 часа пострелял всё иди сдавайся

Или беги обратно по трубе к своим

Путин встречался в госпитале первые сутки с какими-то ранеными из трубы

А как они уже у себя в тылу оказались? Их самолётами вывезли?) армия то не прорывалась к судже в тот момент

Бежали по трубе обратно значит



И реально преподнесли это так что батальон солдат из трубы смог сделать так что 60тыс всушников начали отходить из суджи

Причем тихо и без боёв

Просто ушли и всё

Зачем ушли? Почему ушли?

Догворняк чистой воды