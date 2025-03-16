Отправлено: - 07:59

maxsaf:

Ну так ты спорь.

maxsaf:

Если видишь, что неправда - выкладывай альтернативный источник, будем разбираться.

maxsaf:

Военкор в трубе был, мертвых лично выносил?

maxsaf:

Я же тебя прошу, давай скидывай реальные факты, с видео, с фотографиями, будем вместе искать правду. Т

maxsaf:

Это тут причем? У меня день, если что.

maxsaf:

Ну где ссылка?

maxsaf:

Я не пасусь на всяких зет каналах.

maxsaf:

Искал только официальные источники, твоя бредятина не подтвердилась.

maxsaf:

Потому что кто-то такой же умный как я им там подсказал: ребята, бегите, иначе в Курске будет мясо

maxsaf:

Более того, у меня даже была мысль, что им в Курск позволили войти ради фарша, потому что по собственной территории можно херачить всем, что в голову прийдёт, вплоть до ЯО, и мировое сообщество даже ответить на это не смогло бы.

maxsaf:

Возможно, что из-за мирного населения не дошло до этого, но вариант был вполне реальный.

Цитата:Ну так а зачем?Вижу что ты ленту.сру как источник привел, всё нормального разговора не будетПнул и вышел))Забыл что-ли стратегму?Цитата:Сначала ты пишешь что приведенная тобой новость звучит одинаково как у оппозиционных и нейтральных СМИ а потом я должен искать тебе альтернативный источник? Определись ужеЛибо сразу подтверждаешь двумя-тремя источниками свою новость как делают профессиональные фактчекеры либо не морочь задницу уже с ссылочкамиЦитата:Даже если и так, ты опять скажешь что не веришь военкору а веришь российскому командованию которое скажет что военкор врёт. Так? Цитата:От тебя я ни одного фото и видео про эффективный трубный прорыв так и не увидел чётНо факты того что вся операция ниочем именно я должен приподносить? ))Еврейская тактика какая-то)Цитата:НезнаюНе проверялиПо часам отправки сообщения у тебя ночьЦитата:В интернетеХочешь загуглиОфициальные отчёты потери армии РФИскать долго придется правдаПотомучто первые материалы вообще о 2022 годе где Россия 500 человек потеряла))Цитата:СтранноА лента чем отличается от зет канала?Цитата:АаааНу в первые часы войны ты доказывал что и войны никакой нетЯкобы всё враньё и заговор УкраиныПотом ты пропалГде-то к началу марта явился и начал как ни в чем не бывало говорить, ну война и война, щас охлы получал за годы нацизма)))Так что плевать всем вообще какие источники ты там для себя выискиваешь))Цитата:А чё ты такой умный и российской армии в 2022 подсказал бежать из под Киева а потом Херсон сдать?)Цитата:Это не твоя мысльА соловьеваОн ее пол года у себя на передаче рассказываетМол ВСУ ВПУСТИЛИ к себе на территорию а не про***и оборонуСтарая глупая тактика пропаганды))Тогда получается путина и все командование надо судить? Впустили ВСУ а те начали мирных жителей как показывают на первом канале,убивать,мучить и распинать?Пол года не слишком большой срок для спец операции на своей же территории?А что если Киев тоже по такой логике впустил армию РФ чтобы кончить на своей территории?)))И у РФ теперь нет профессиональной армии в целом, а остались одни мобики мясные))Цитата:СССР впустил немецкую армию на свою территориюПотерял 26 млн человекЗато! Зато! Мог делать с немцами на своей территории чё захочешьХочешь атакуй с самолётов, хочешь пехотойЛафа))