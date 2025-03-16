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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17852
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:33
#4156
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Цитата:
maxsaf:
Вот именно, ему пришла методичка

мммм
25 год на дворе
кто еще верит в методички спущенные от масонов и иллюминатов
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:42
#4157
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Цитата:
abaika95:
мммм 25 год на дворе кто еще верит в методички спущенные от масонов и иллюминатов

Она тебе приходит через пропагандистские телеграм каналы в закодированном виде, а ты даже не видишь этого. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:45
#4158
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Цитата:
abaika95:
это по российским новостям

По российским новостям ни в трубе, ни на выходе из трубы потерь не было. Так что не сходится...

Цитата:
abaika95:
тебе зачем ссылка?

Не твоего ума дело. Есть правило форума - ретранслируешь новость - прикладывай ссылку. А кто и что с ней будет делать - тебя е.. (волновать) не должно.

[Исправлено: maxsaf, 16.03.2025 - 23:46]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17852
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 23:46
#4159
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Цитата:
maxsaf:
Она тебе приходит через пропагандистские телеграм каналы в закодированном виде, а ты даже не видишь этого.

Ну да
Лучше же ссылки на ленту.сру и рашу тудей давать как на некий объективный источник))
Цитата:
maxsaf:
По российским новостям ни в трубе, ни на выходе из трубы потерь не было. Так что не сходится...

По российским новостям Россия потеряла в Украине всего 7 тыс человек за 3 года)))
А Украина каждый месяц теряет чуть ли не миллион))
Поэтому естественно про трубные потери они не расскажут
Зато всем рассказывают что 200 мужиков из трубы победили 60 тыс всушников в Курской области))
Цитата:
maxsaf:
Не твоего ума дело. Есть правило форума - ретранслируешь новость - прикладывай ссылку. А

Вот это новости)
Ссылку на статью правила можно?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 01:10
#4160
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Цитата:
abaika95:
Ну да Лучше же ссылки на ленту.сру и рашу тудей давать как на некий объективный источник))

Ну если новость звучит слово в слово одинаково с нейтральным или с оппозиционным СМИ - то без разницы откуда. Но если новость сомнительная, то тут уже надо объективности ради сравнивать. Если я скажу, что Суджа под контролем РФ, то можно это же найти и на зарубежных СМИ, на нейтральных непредвзятых. А вот твоя новость про двести погибших в трубе - вызывает сомнения, и не находит нигде подтверждения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 01:17
#4161
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Цитата:
abaika95:
Ссылку на статью правила можно?

Тебе нельзя, на основании правила о свиньях и бисере. Сам найдешь, в вопросах редакции.

Цитата:
abaika95:
По российским новостям Россия потеряла в Украине всего 7 тыс человек за 3 года)))

Брехня голимая. Тебе уже практически никто не верит и всерьез не воспринимает.

Цитата:
abaika95:
А Украина каждый месяц теряет чуть ли не миллион))

Зеленский заявил 43-45 тыщ.

ссылка
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 01:19
#4162
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Цитата:
abaika95:
Поэтому естественно про трубные потери они не расскажут

Поэтому естественно что ты свою чушь про 200 погибших в трубе выдумал. Ну нет у тебя никакого другого способа проверить трубу, кроме как пофантазировать о ней. Главное не останавливайся.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17852
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 01:54
#4163
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Цитата:
maxsaf:
Ну если новость звучит слово в слово одинаково с нейтральным или с оппозиционным СМИ - то без разницы откуда

Но ты же не приводишь ссылки на нейтральные и оппозиционные СМИ
Просто постоянно вываливешь тут ленту как доказательство своих слов
Хотя смысла в этом нет
Я также могу ссылку на Малахова давать
Причем на того старого))
Цитата:
maxsaf:
А вот твоя новость про двести погибших в трубе - вызывает сомнения, и не находит нигде подтверждения.

Телеграм каналы надо читать
Причем российские и часто провоенные
Там всегда военкоры объективно возмущены тупостью командования
О чём и писали
Что история с трубой тупая пропаганда причем скрывать (пытались) сразу начали результаты
Цитата:
maxsaf:
Тебе нельзя, на основании правила о свиньях и бисере. Сам найдешь, в вопросах редакции.

Не нашел
Подскажи какой пункт ты неправильно трактуешь а я тебе бисер покажу))
Цитата:
maxsaf:
Брехня голимая. Тебе уже практически никто не верит и всерьез не воспринимает.

Да особенно пол 3 ночи ты меня не воспринимаешь что решил мне это написать))
Цитата:
maxsaf:
Зеленский заявил 43-45 тыщ

А Россия сколько?))
Последний раз цифра около 7 была
Тоесть у Украины 45 тыщ
А у России в атакующей позиции когда всем известно теряют солдат больше чем в обороне всего 7?))
Цитата:
maxsaf:
Поэтому естественно что ты свою чушь про 200 погибших в трубе выдумал.

Нет
Нашел в российском зет канале
Ты это знаешь
Видимо перепроверил
И бомбишь теперь с этого)
Потомучто если бы эта информация была выдумана мной ты бы так на нее не отреагировал))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17852
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 02:02
#4164
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Потомучто не выдумай результаты "блестящей" эффектной операцию с трубой России пришлось бы выкручиваться и рассказывать своему населению, как так получилось что группировка ВСУ просто спокойно начали сдавать занятые позиции в Курской области
Что изменилось то? Ну начались переговоры в саудовской Аравии а тут украинцы отходить ни с того ни с сего начали
Почему?
Догворняк начался? А какой догворняк может быть с нацистами? Они там вон наших детей убивают а мы их спокойно выпускаем, давая корродир и не стреляем в спину?
А они что взамен курской области попросили? Мало ли
И да раньше нельзя было договорится? Чтобы наши жители не страдали?
Вишь сколько вопросов неудобных возникает

А так
Наши солдаты проникнули в тыл по трубе
Всех победюли
ВСУ бежит
Мы освобождаем наши территории
Ура!ура! Верим! Анука быстро все верим!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 03:28
#4165
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Цитата:
abaika95:
Но ты же не приводишь ссылки на нейтральные и оппозиционные СМИ Просто постоянно вываливешь тут ленту как доказательство своих слов

Ну так ты спорь. Если видишь, что неправда - выкладывай альтернативный источник, будем разбираться. Но ты не спорить, потому что я выкладываю неоспоримые факты, и любая твоя ссылка только подтвердит это. Я когда начинаю сомневаться в правдивости твоих высказываний, ты даже источник не можешь назвать и ссылку предоставить.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 03:32
#4166
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Цитата:
abaika95:
Там всегда военкоры объективно возмущены тупостью командования О чём и писали Что история с трубой тупая пропаганда причем скрывать (пытались) сразу начали результаты

Военкор в трубе был, мертвых лично выносил? Или так же как ты непонятно чего начитался и делает выводы. Я же тебя прошу, давай скидывай реальные факты, с видео, с фотографиями, будем вместе искать правду. Ты отморозился. Ну и о чем с тобой говорить тогда?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 03:35
#4167
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Цитата:
abaika95:
Да особенно пол 3 ночи ты меня не воспринимаешь что решил мне это написать))

Это тут причем? У меня день, если что.
Цитата:
abaika95:
А Россия сколько?)) Последний раз цифра около 7 была

Ну где ссылка? Я тебе скинул ссылку на слова украинской стороны. Где слова российской стороны?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 03:36
#4168
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Цитата:
abaika95:
Нет Нашел в российском зет канале Ты это знаешь Видимо перепроверил И бомбишь теперь с этого) Потомучто если бы эта информация была выдумана мной ты бы так на нее не отреагировал))

Я не пасусь на всяких зет каналах. Им доверия ноль, как и тебе. Искал только официальные источники, твоя бредятина не подтвердилась.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 03:48
#4169
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Цитата:
abaika95:
Ну начались переговоры в саудовской Аравии а тут украинцы отходить ни с того ни с сего начали Почему?

Потому что кто-то такой же умный как я им там подсказал: ребята, бегите, иначе в Курске будет мясо. Я это фиг знает когда тут озвучил. Более того, у меня даже была мысль, что им в Курск позволили войти ради фарша, потому что по собственной территории можно херачить всем, что в голову прийдёт, вплоть до ЯО, и мировое сообщество даже ответить на это не смогло бы. Возможно, что из-за мирного населения не дошло до этого, но вариант был вполне реальный.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17852
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.03.25 - 07:59
#4170
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Цитата:
maxsaf:
Ну так ты спорь.

Ну так а зачем?
Вижу что ты ленту.сру как источник привел, всё нормального разговора не будет
Пнул и вышел))
Забыл что-ли стратегму?Цитата:
maxsaf:
Если видишь, что неправда - выкладывай альтернативный источник, будем разбираться.

Сначала ты пишешь что приведенная тобой новость звучит одинаково как у оппозиционных и нейтральных СМИ а потом я должен искать тебе альтернативный источник? Определись уже
Либо сразу подтверждаешь двумя-тремя источниками свою новость как делают профессиональные фактчекеры либо не морочь задницу уже с ссылочками
Цитата:
maxsaf:
Военкор в трубе был, мертвых лично выносил?

Даже если и так, ты опять скажешь что не веришь военкору а веришь российскому командованию которое скажет что военкор врёт. Так? Цитата:
maxsaf:
Я же тебя прошу, давай скидывай реальные факты, с видео, с фотографиями, будем вместе искать правду. Т

От тебя я ни одного фото и видео про эффективный трубный прорыв так и не увидел чёт
Но факты того что вся операция ниочем именно я должен приподносить? ))
Еврейская тактика какая-то)
Цитата:
maxsaf:
Это тут причем? У меня день, если что.

Незнаю
Не проверяли
По часам отправки сообщения у тебя ночь
Цитата:
maxsaf:
Ну где ссылка?

В интернете
Хочешь загугли
Официальные отчёты потери армии РФ
Искать долго придется правда
Потомучто первые материалы вообще о 2022 годе где Россия 500 человек потеряла))
Цитата:
maxsaf:
Я не пасусь на всяких зет каналах.

Странно
А лента чем отличается от зет канала?Цитата:
maxsaf:
Искал только официальные источники, твоя бредятина не подтвердилась.

Аааа
Ну в первые часы войны ты доказывал что и войны никакой нет
Якобы всё враньё и заговор Украины
Потом ты пропал
Где-то к началу марта явился и начал как ни в чем не бывало говорить, ну война и война, щас охлы получал за годы нацизма)))
Так что плевать всем вообще какие источники ты там для себя выискиваешь))Цитата:
maxsaf:
Потому что кто-то такой же умный как я им там подсказал: ребята, бегите, иначе в Курске будет мясо

А чё ты такой умный и российской армии в 2022 подсказал бежать из под Киева а потом Херсон сдать?)
Цитата:
maxsaf:
Более того, у меня даже была мысль, что им в Курск позволили войти ради фарша, потому что по собственной территории можно херачить всем, что в голову прийдёт, вплоть до ЯО, и мировое сообщество даже ответить на это не смогло бы.

Это не твоя мысль
А соловьева
Он ее пол года у себя на передаче рассказывает
Мол ВСУ ВПУСТИЛИ к себе на территорию а не про***и оборону
Старая глупая тактика пропаганды))
Тогда получается путина и все командование надо судить? Впустили ВСУ а те начали мирных жителей как показывают на первом канале,убивать,мучить и распинать?
Пол года не слишком большой срок для спец операции на своей же территории?
А что если Киев тоже по такой логике впустил армию РФ чтобы кончить на своей территории?)))
И у РФ теперь нет профессиональной армии в целом, а остались одни мобики мясные))Цитата:
maxsaf:
Возможно, что из-за мирного населения не дошло до этого, но вариант был вполне реальный.

СССР впустил немецкую армию на свою территорию
Потерял 26 млн человек
Зато! Зато! Мог делать с немцами на своей территории чё захочешь
Хочешь атакуй с самолётов, хочешь пехотой
Лафа))
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