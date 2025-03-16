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"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51357
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
Отправлено: 16.03.25 - 18:11
Радио "Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу после того, как президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штаты семи федеральных агентств, борясь с "государственной бюрократией".
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E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 129
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:11
В США устанавливается диктатура.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43775
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:57
Нашим на руку, посмотрят что делает самая демократическая страна и тоже нафиг сотрут всякие СМИ
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 751
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 18:59
В США убирают дармоедов, потому что толку от их никаких нет! В нашей стране пора такую тактику применить через Смаилова А., он то знает ка это делать и на основании чего! Вот только тогда появятся экономия бюджетных средств! Не нужно забывать об усечении субсидий всем, поскольку они транжирятся напропалую даже тунеядцам и иждивенцам! Это не диктатура, это экономический взгляд на разбазаривание бюджетных денег с целью усиления борьбы с коррупцией! Еще бы смертную казнь ввели, то была бы настоящая профилактика с целью недопущения совершения тяжких и особо тяжких преступлений, чтобы не кормить за бюджетные деньги опасных преступников, а также тех, кто саботирует законы страны!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17852
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 19:07
Цитата:
А почему нет?
До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных
Трамп встав у руля делает очевидный и логичный ход
Убирает всех кто его обсирал
Юсейд, голоса Америки итд
Они по сути за гос счёт обсирали бывшего президента и кандидата в президенты, а фанатики наслушавшись их попытались прямо убить Трампа
EvilWizard:
В США устанавливается диктатура.
В США устанавливается диктатура.
А почему нет?
До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных
Трамп встав у руля делает очевидный и логичный ход
Убирает всех кто его обсирал
Юсейд, голоса Америки итд
Они по сути за гос счёт обсирали бывшего президента и кандидата в президенты, а фанатики наслушавшись их попытались прямо убить Трампа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2213
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 20:52
Цитата:
а если к примеру НГ и др.СМИ Путин спонсирует, то как тогда?
абике:
! Вот только тогда появятся экономия бюджетных средств! Не нужно забывать об усечении субсидий всем, поскольку они транжирятся напропалую даже тунеядцам и иждивенцам!
! Вот только тогда появятся экономия бюджетных средств! Не нужно забывать об усечении субсидий всем, поскольку они транжирятся напропалую даже тунеядцам и иждивенцам!
а если к примеру НГ и др.СМИ Путин спонсирует, то как тогда?
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 129
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
Отправлено: 16.03.25 - 21:32
Цитата:
Да сколько угодно.
Я оценок никаких же не давал относительно того хорошо это или плохо, а просто написал: "В США устанавливается диктатура".
Но всё равно надо понимать: диктатура в какой-либо 111-ой стране третьего мира, или в какой-нибудь потрёпанной жизнью полностью обезжиренной, немощной и совершенно обескровленной бывшей великой державе, живущей в прошлом и потерявшейся в реальной реальности, или диктатура в первой стране первого мира - это совершенно не одно и тоже.
В одном случае, риска международной безопасности ровно ноль или в случае с потрёпанной жизнью державой чуть больше, чем ноль, или риски от диктатуры в США для всего мира - несопоставимые риски.
[Исправлено: EvilWizard, 16.03.2025 - 21:33]
abaika95:
А почему нет? До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных
А почему нет? До этого была диктатура либерды которые клеймили через свои СМИ всех несогласных
Да сколько угодно.
Я оценок никаких же не давал относительно того хорошо это или плохо, а просто написал: "В США устанавливается диктатура".
Но всё равно надо понимать: диктатура в какой-либо 111-ой стране третьего мира, или в какой-нибудь потрёпанной жизнью полностью обезжиренной, немощной и совершенно обескровленной бывшей великой державе, живущей в прошлом и потерявшейся в реальной реальности, или диктатура в первой стране первого мира - это совершенно не одно и тоже.
В одном случае, риска международной безопасности ровно ноль или в случае с потрёпанной жизнью державой чуть больше, чем ноль, или риски от диктатуры в США для всего мира - несопоставимые риски.
[Исправлено: EvilWizard, 16.03.2025 - 21:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17852
"Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83 года. СМИ обвиняют в публикации "радикальной пропаганды" и "антитрамповского контента"
Отправлено: 16.03.25 - 21:42
Цитата:
так я же и пишу в сша так и так была диктатура и есть
но не единоличного правителя а диктатура олигархата того самого глубинного государства
олигархат захотел в ирак вторгся чтобы на цене на нефть играть
захотели югославию разбомбили
до этого хотели и в панаму, гренаду, вьетнам вторгались
это и есть прямые риски для всего мира
завтра они захотят в казахстан вторгнутся по надуманной причине, а в это время диктатура северной кореи не ведет воин уже 70 лет
EvilWizard:
риски от диктатуры в США для всего мира - несопоставимые риски.
риски от диктатуры в США для всего мира - несопоставимые риски.
так я же и пишу в сша так и так была диктатура и есть
но не единоличного правителя а диктатура олигархата того самого глубинного государства
олигархат захотел в ирак вторгся чтобы на цене на нефть играть
захотели югославию разбомбили
до этого хотели и в панаму, гренаду, вьетнам вторгались
это и есть прямые риски для всего мира
завтра они захотят в казахстан вторгнутся по надуманной причине, а в это время диктатура северной кореи не ведет воин уже 70 лет
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 21:51
Интересно, насколько сильно вся эта ситуация в штатах повлияла на НГ?
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 16.03.25 - 21:52
Цитата:
И где ты будешь гадить?
111:
Нашим на руку, посмотрят что делает самая демократическая страна и тоже нафиг сотрут всякие СМИ
Нашим на руку, посмотрят что делает самая демократическая страна и тоже нафиг сотрут всякие СМИ
И где ты будешь гадить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7479
Re: "Голос Америки" приостановил вещание впервые за 83...
Отправлено: 17.03.25 - 07:17
Ещё будучи студентом, украдкой (когда все лягут спать) после час ночи включал приемник и слушал как говорил мой брат-вражеские голоса,это ВВС,радио свобода и голос Америки. Качеством конечно они отличались (глушились),но сводку новостей можно прослушать полностью. Ссылку Сахарова,кремлевские интриги и прочее что не писали советские газеты и ТВ,узнавали здесь.
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