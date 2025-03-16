Отправлено: - 01:54

maxsaf:

Ну если новость звучит слово в слово одинаково с нейтральным или с оппозиционным СМИ - то без разницы откуда

maxsaf:

А вот твоя новость про двести погибших в трубе - вызывает сомнения, и не находит нигде подтверждения.

maxsaf:

Тебе нельзя, на основании правила о свиньях и бисере. Сам найдешь, в вопросах редакции.

maxsaf:

Брехня голимая. Тебе уже практически никто не верит и всерьез не воспринимает.

maxsaf:

Зеленский заявил 43-45 тыщ

maxsaf:

Поэтому естественно что ты свою чушь про 200 погибших в трубе выдумал.

Цитата:Но ты же не приводишь ссылки на нейтральные и оппозиционные СМИПросто постоянно вываливешь тут ленту как доказательство своих словХотя смысла в этом нетЯ также могу ссылку на Малахова даватьПричем на того старого))Цитата:Телеграм каналы надо читатьПричем российские и часто провоенныеТам всегда военкоры объективно возмущены тупостью командованияО чём и писалиЧто история с трубой тупая пропаганда причем скрывать (пытались) сразу начали результатыЦитата:Не нашелПодскажи какой пункт ты неправильно трактуешь а я тебе бисер покажу))Цитата:Да особенно пол 3 ночи ты меня не воспринимаешь что решил мне это написать))Цитата:А Россия сколько?))Последний раз цифра около 7 былаТоесть у Украины 45 тыщА у России в атакующей позиции когда всем известно теряют солдат больше чем в обороне всего 7?))Цитата:НетНашел в российском зет каналеТы это знаешьВидимо перепроверилИ бомбишь теперь с этого)Потомучто если бы эта информация была выдумана мной ты бы так на нее не отреагировал))