maxsaf: Она тебе приходит через пропагандистские телеграм каналы в закодированном виде, а ты даже не видишь этого.
Ну да Лучше же ссылки на ленту.сру и рашу тудей давать как на некий объективный источник)) Цитата:
maxsaf: По российским новостям ни в трубе, ни на выходе из трубы потерь не было. Так что не сходится...
По российским новостям Россия потеряла в Украине всего 7 тыс человек за 3 года))) А Украина каждый месяц теряет чуть ли не миллион)) Поэтому естественно про трубные потери они не расскажут Зато всем рассказывают что 200 мужиков из трубы победили 60 тыс всушников в Курской области)) Цитата:
maxsaf: Не твоего ума дело. Есть правило форума - ретранслируешь новость - прикладывай ссылку. А
abaika95: Ну да Лучше же ссылки на ленту.сру и рашу тудей давать как на некий объективный источник))
Ну если новость звучит слово в слово одинаково с нейтральным или с оппозиционным СМИ - то без разницы откуда. Но если новость сомнительная, то тут уже надо объективности ради сравнивать. Если я скажу, что Суджа под контролем РФ, то можно это же найти и на зарубежных СМИ, на нейтральных непредвзятых. А вот твоя новость про двести погибших в трубе - вызывает сомнения, и не находит нигде подтверждения.
maxsaf: Ну если новость звучит слово в слово одинаково с нейтральным или с оппозиционным СМИ - то без разницы откуда
Но ты же не приводишь ссылки на нейтральные и оппозиционные СМИ Просто постоянно вываливешь тут ленту как доказательство своих слов Хотя смысла в этом нет Я также могу ссылку на Малахова давать Причем на того старого)) Цитата:
maxsaf: А вот твоя новость про двести погибших в трубе - вызывает сомнения, и не находит нигде подтверждения.
Телеграм каналы надо читать Причем российские и часто провоенные Там всегда военкоры объективно возмущены тупостью командования О чём и писали Что история с трубой тупая пропаганда причем скрывать (пытались) сразу начали результаты Цитата:
maxsaf: Тебе нельзя, на основании правила о свиньях и бисере. Сам найдешь, в вопросах редакции.
Не нашел Подскажи какой пункт ты неправильно трактуешь а я тебе бисер покажу)) Цитата:
maxsaf: Брехня голимая. Тебе уже практически никто не верит и всерьез не воспринимает.
Да особенно пол 3 ночи ты меня не воспринимаешь что решил мне это написать)) Цитата:
maxsaf: Зеленский заявил 43-45 тыщ
А Россия сколько?)) Последний раз цифра около 7 была Тоесть у Украины 45 тыщ А у России в атакующей позиции когда всем известно теряют солдат больше чем в обороне всего 7?)) Цитата:
maxsaf: Поэтому естественно что ты свою чушь про 200 погибших в трубе выдумал.
Нет Нашел в российском зет канале Ты это знаешь Видимо перепроверил И бомбишь теперь с этого) Потомучто если бы эта информация была выдумана мной ты бы так на нее не отреагировал))
Потомучто не выдумай результаты "блестящей" эффектной операцию с трубой России пришлось бы выкручиваться и рассказывать своему населению, как так получилось что группировка ВСУ просто спокойно начали сдавать занятые позиции в Курской области Что изменилось то? Ну начались переговоры в саудовской Аравии а тут украинцы отходить ни с того ни с сего начали Почему? Догворняк начался? А какой догворняк может быть с нацистами? Они там вон наших детей убивают а мы их спокойно выпускаем, давая корродир и не стреляем в спину? А они что взамен курской области попросили? Мало ли И да раньше нельзя было договорится? Чтобы наши жители не страдали? Вишь сколько вопросов неудобных возникает
А так Наши солдаты проникнули в тыл по трубе Всех победюли ВСУ бежит Мы освобождаем наши территории Ура!ура! Верим! Анука быстро все верим!!
abaika95: Но ты же не приводишь ссылки на нейтральные и оппозиционные СМИ Просто постоянно вываливешь тут ленту как доказательство своих слов
Ну так ты спорь. Если видишь, что неправда - выкладывай альтернативный источник, будем разбираться. Но ты не спорить, потому что я выкладываю неоспоримые факты, и любая твоя ссылка только подтвердит это. Я когда начинаю сомневаться в правдивости твоих высказываний, ты даже источник не можешь назвать и ссылку предоставить.
abaika95: Там всегда военкоры объективно возмущены тупостью командования О чём и писали Что история с трубой тупая пропаганда причем скрывать (пытались) сразу начали результаты
Военкор в трубе был, мертвых лично выносил? Или так же как ты непонятно чего начитался и делает выводы. Я же тебя прошу, давай скидывай реальные факты, с видео, с фотографиями, будем вместе искать правду. Ты отморозился. Ну и о чем с тобой говорить тогда?
abaika95: Ну начались переговоры в саудовской Аравии а тут украинцы отходить ни с того ни с сего начали Почему?
Потому что кто-то такой же умный как я им там подсказал: ребята, бегите, иначе в Курске будет мясо. Я это фиг знает когда тут озвучил. Более того, у меня даже была мысль, что им в Курск позволили войти ради фарша, потому что по собственной территории можно херачить всем, что в голову прийдёт, вплоть до ЯО, и мировое сообщество даже ответить на это не смогло бы. Возможно, что из-за мирного населения не дошло до этого, но вариант был вполне реальный.
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