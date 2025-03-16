200 человек из трубы суджу заняли после долгих и упорных боев?)) нет всу отошли без боя видимо происходит договорнячок как с херсоном а вам как не умным скормили тухлый пропагандисткий фокус с 200 мужиками в трубе)) мол смотрите какие мы хитрые, в тыл 60тысячной группировке всу через трубу зашли 200 парней и всу всё убежало) а че пол года так не могли сделать? что мешало? байден наверно мешал))
Историю также активно форсил популярный блогер Alex Parker, сделавший репост из юмористического Телеграмм канала «Шёпот Суджи» об этом днём 8 марта:Затем он, однако, сообщил что это всё была только шутка, которую он создал на основе сообщения из юмористического канала — после чего его быстро перепечатали все остальные издания.
Эл-починно: Ну и чего тогда вообще лезешь, не от большого ума видимо
да видя ваш небольшой ум я прихожу и делаю его еще меньше Цитата:
maxsaf: Ну это по твоим неподтвержденным сведениям.
нет это по российским новостям типа мужики из трубы эффективно зашли в тыл от чего группировка всу решила уйти из курской области которую спокойно держали пол годаЦитата:
maxsaf: Метод голубя-шахматиста..
это метод сохранения времени тебе зачем ссылка? ты посмотришь и сделаешь вид что разговора об этой теме вообще не было и побежишь другое обсуждать было уже миллион раз поэтому смысл перед свиньями бисер метать?) ссылки кидать тоесть Цитата:
Гога: -Тут главное не утонуть в собственной слюне
так плеваться надо а не в себе копить Цитата:
maxsaf: Допустим. Но тогда за отход из Курска Россия по идее должна откуда-то свои войска отвести. Чё там в твоей телеге по поводу отступления войск РФ говорится?
в моей ничего а в российских зет каналах истерика что путин пошел на договорнячок не гоже Цитата:
maxsaf: Но тогда за отход из Курска Россия по идее должна откуда-то свои войска отвести.
когда россия отходила от киева и от херсона всу же нигде не отходили так и тут видимо за какието условия по прекращению огня всу отошло из курска
Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать