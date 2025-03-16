Отправлено: - 22:31

Гога:

Ссылки нет и не будет

Эл-починно:

Ну и чего тогда вообще лезешь, не от большого ума видимо

maxsaf:

Ну это по твоим неподтвержденным сведениям.

maxsaf:

Метод голубя-шахматиста..

Гога:

-Тут главное не утонуть в собственной слюне

maxsaf:

Допустим. Но тогда за отход из Курска Россия по идее должна откуда-то свои войска отвести. Чё там в твоей телеге по поводу отступления войск РФ говорится?

maxsaf:

Но тогда за отход из Курска Россия по идее должна откуда-то свои войска отвести.

Цитата:нет не будетлогика михалкова в силеЦитата:давидя ваш небольшой ум я прихожу и делаю его еще меньшеЦитата:нетэто по российским новостямтипа мужики из трубы эффективно зашли в тыл от чего группировка всу решила уйти из курской области которую спокойно держали пол годаЦитата:это метод сохранения временитебе зачем ссылка?ты посмотришь и сделаешь вид что разговора об этой теме вообще не было и побежишь другое обсуждатьбыло уже миллион разпоэтому смысл перед свиньями бисер метать?) ссылки кидать тоестьЦитата:так плеваться надо а не в себе копитьЦитата:в моей ничегоа в российских зет каналах истерикачто путин пошел на договорнячокне гоже Цитата:когда россия отходила от киева и от херсона всу же нигде не отходилитак и тутвидимо за какието условия по прекращению огня всу отошло из курска