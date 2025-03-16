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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:40
#4141
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Цитата:
abaika95:
с дрона снимали прям видно как у трубы их гасили

---Видео есть ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:44
#4142
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Цитата:
111:
мое давнее призвание

----Призвание некоторых - набрасывать на вентилятор , только и всего :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27013
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:45
#4143
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Цитата:
abaika95:
в телеге с дрона снимали прям видно как у трубы их гасили

Ну давай ссылку, вместе порадуемся ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:47
#4144
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Цитата:
maxsaf:
Так Суджу и держишь значит?

200 человек из трубы суджу заняли после долгих и упорных боев?))
нет
всу отошли без боя
видимо происходит договорнячок как с херсоном
а вам как не умным скормили тухлый пропагандисткий фокус с 200 мужиками в трубе))
мол смотрите
какие мы хитрые, в тыл 60тысячной группировке всу через трубу зашли 200 парней и всу всё убежало)
а че пол года так не могли сделать? что мешало? байден наверно мешал))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:48
#4145
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Цитата:
maxsaf:
Ну давай ссылку, вместе порадуемся

лень искать
хочешь поищи в телеге
если не веришь про видео не верь
мне вообще плевать)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:53
#4146
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Ссылки нет и не будет . Не может быть ссылки на то , чего не было :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:54
#4147
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Цитата:
abaika95:
мне вообще плевать)

Ну и чего тогда вообще лезешь, не от большого ума видимо. :lol:


[Исправлено: Эл-починно, 16.03.2025 - 22:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27013
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 21:59
#4148
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Цитата:
abaika95:
200 человек из трубы суджу заняли после долгих и упорных боев?))

Ну это по твоим неподтвержденным сведениям.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27013
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:00
#4149
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Цитата:
abaika95:
лень искать хочешь поищи в телеге если не веришь про видео не верь мне вообще плевать)

Удобно, доказывать ниче не надо. Метод голубя-шахматиста..

[Исправлено: maxsaf, 16.03.2025 - 23:02]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:03
#4150
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Цитата:
abaika95:
мне вообще плевать

----Тут главное не утонуть в собственной слюне :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11630
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:07
#4151
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Историю также активно форсил популярный блогер Alex Parker, сделавший репост из юмористического Телеграмм канала «Шёпот Суджи» об этом днём 8 марта:Затем он, однако, сообщил что это всё была только шутка, которую он создал на основе сообщения из юмористического канала — после чего его быстро перепечатали все остальные издания.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4102
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:08
#4152
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Цитата:
maxsaf:
Удобно, доказывать ниче не надо. Метод голубя-шахматиста..

:lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27013
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:09
#4153
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Цитата:
abaika95:
видимо происходит договорнячок

Допустим. Но тогда за отход из Курска Россия по идее должна откуда-то свои войска отвести. Чё там в твоей телеге по поводу отступления войск РФ говорится?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27013
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:11
#4154
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Цитата:
Эл-починно:

Вот именно, ему пришла методичка про 200 погибших в трубе, и ещё 200 на выходе, он передал, а дальше хоть трава не расти :lol:

[Исправлено: maxsaf, 16.03.2025 - 23:11]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17847
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 22:31
#4155
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Цитата:
Гога:
Ссылки нет и не будет

нет не будет
логика михалкова в силе
Цитата:
Эл-починно:
Ну и чего тогда вообще лезешь, не от большого ума видимо

да
видя ваш небольшой ум я прихожу и делаю его еще меньше
Цитата:
maxsaf:
Ну это по твоим неподтвержденным сведениям.

нет
это по российским новостям
типа мужики из трубы эффективно зашли в тыл от чего группировка всу решила уйти из курской области которую спокойно держали пол годаЦитата:
maxsaf:
Метод голубя-шахматиста..

это метод сохранения времени
тебе зачем ссылка?
ты посмотришь и сделаешь вид что разговора об этой теме вообще не было и побежишь другое обсуждать
было уже миллион раз
поэтому смысл перед свиньями бисер метать?) ссылки кидать тоесть
Цитата:
Гога:
-Тут главное не утонуть в собственной слюне

так плеваться надо а не в себе копить
Цитата:
maxsaf:
Допустим. Но тогда за отход из Курска Россия по идее должна откуда-то свои войска отвести. Чё там в твоей телеге по поводу отступления войск РФ говорится?

в моей ничего
а в российских зет каналах истерика
что путин пошел на договорнячок
не гоже Цитата:
maxsaf:
Но тогда за отход из Курска Россия по идее должна откуда-то свои войска отвести.

когда россия отходила от киева и от херсона всу же нигде не отходили
так и тут
видимо за какието условия по прекращению огня всу отошло из курска
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