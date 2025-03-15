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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:58
Расставлять довушки, мое давнее призвание, на которых ловил буквально всех оппонентов.
Даже Тимур недавно чуток туда попал, так и не поняв, почему Трамп как тот древний презерватив..
Даже Тимур недавно чуток туда попал, так и не поняв, почему Трамп как тот древний презерватив..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:04
Кому интересно, документальный фильм про нацисткие презервативы, разработанные в презолабораториях в Авдеевке..
Советую пересмотреть весь фильм, там об этом есть..
Советую пересмотреть весь фильм, там об этом есть..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:11
Трамп немного пошутил, когда обещал закончить войну..
Один Движуху любит, другой шутит..
А славяне тем не менее сотнями тысяч гибнут..
А Гитлер в гробу ворочается, какие пошли циничные правители.
Он то хотя бы был до конца честен со своим народом, благодаря которому вошел в Историю как настоящий реформатор, экономист и двигатель прогресса, который вывел Америку на первое место в космической отрасли..
А эти просто пузыри недоделанные..
Один Движуху любит, другой шутит..
А славяне тем не менее сотнями тысяч гибнут..
А Гитлер в гробу ворочается, какие пошли циничные правители.
Он то хотя бы был до конца честен со своим народом, благодаря которому вошел в Историю как настоящий реформатор, экономист и двигатель прогресса, который вывел Америку на первое место в космической отрасли..
А эти просто пузыри недоделанные..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:20
Цитата:
Кто он, Гитлер или Трамп?
111:
Он то хотя бы был до конца честен со своим народом, благодаря которому вошел в Историю как настоящий реформатор, экономист и двигатель прогресса, который вывел Америку на первое место в космической отрасли..
Он то хотя бы был до конца честен со своим народом, благодаря которому вошел в Историю как настоящий реформатор, экономист и двигатель прогресса, который вывел Америку на первое место в космической отрасли..
Кто он, Гитлер или Трамп?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:42
Цитата:
---Наверное уже грушевый действует
maxsaf:
Кто он
Кто он
---Наверное уже грушевый действует
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:06
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:10
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:21
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:23
Цитата:
111:
Расставлять довушки, мое давнее призвание,
Расставлять довушки, мое давнее призвание,
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 00:33
Цитата:
я понял что он про немецких ученых и конструкторах которых американцы вывезли в 45 .
maxsaf:
я понял что он про немецких ученых и конструкторах которых американцы вывезли в 45 .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 01:05
Цитата:
уверены ? поверили в рассказы Моисея ?
или уже зашито автоматом ?
таноми52:
А ему сам Бог велел!
А ему сам Бог велел!
уверены ? поверили в рассказы Моисея ?
или уже зашито автоматом ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 01:29
Цитата:
Пусть сам пояснит, кого конкретно 111 имел ввиду, называя местоимением ОН.
YESNO:
я понял что он про немецких ученых и конструкторах которых американцы вывезли в 45 .
я понял что он про немецких ученых и конструкторах которых американцы вывезли в 45 .
Пусть сам пояснит, кого конкретно 111 имел ввиду, называя местоимением ОН.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 20:07
Цитата:
Скажите как его зовут...
maxsaf:
Пусть сам пояснит, кого конкретно 111 имел ввиду, называя местоимением ОН.
Пусть сам пояснит, кого конкретно 111 имел ввиду, называя местоимением ОН.
Скажите как его зовут...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17841
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 20:34
Цитата:
с юговостокаЦитата:
нет этого наркомана бандюки видимо убрали
при бабках же был и права качал
Цитата:
прадвуЦитата:
где я такое пишу что я просто приближен к спецслужбам?
я прямо работаю у них))
Цитата:
они же в трубе задохнулись
надо в трубе и искать)
зашло 400 человек
вышло 200
где еще 200?)
Цитата:
в телеге
с дрона снимали
прям видно как у трубы их гасили
в итоге операция эффекта не принесла никакого
Цитата:
а все умные и со связями должны ставить себя на уровень генералов моссада?)))
Цитата:
а в израеле это плохо если выходец из ссср человек?)
Цитата:
почему изображаю?
я офицер румынской разведки
я сразу это писал
Дантист:
Бред твой или с запада подсказали?
Бред твой или с запада подсказали?
с юговостокаЦитата:
maxsaf:
Ага, и пилота вертолета убрала система, чтобы он против переговоров не выступал
Ага, и пилота вертолета убрала система, чтобы он против переговоров не выступал
нет этого наркомана бандюки видимо убрали
при бабках же был и права качал
Цитата:
maxsaf:
Чё ты несёшь?
Чё ты несёшь?
прадвуЦитата:
maxsaf:
Включает он тут из себя все знающую персону, приближенную к спецслужбам)
Включает он тут из себя все знающую персону, приближенную к спецслужбам)
где я такое пишу что я просто приближен к спецслужбам?
я прямо работаю у них))
Цитата:
maxsaf:
Где хоть одно доказательство задохнувшихся в трубе?
Где хоть одно доказательство задохнувшихся в трубе?
они же в трубе задохнулись
надо в трубе и искать)
зашло 400 человек
вышло 200
где еще 200?)
Цитата:
maxsaf:
Где хоть одно видео, как выживших встретили на выходе? Камеру забыли включить, или пленку в кассете зажевало?
Где хоть одно видео, как выживших встретили на выходе? Камеру забыли включить, или пленку в кассете зажевало?
в телеге
с дрона снимали
прям видно как у трубы их гасили
в итоге операция эффекта не принесла никакого
Цитата:
таноми52:
У него ум, опыт, связи! Почему ему не поставить себя на уровень генерала Моссада?
У него ум, опыт, связи! Почему ему не поставить себя на уровень генерала Моссада?
а все умные и со связями должны ставить себя на уровень генералов моссада?)))
Цитата:
таноми52:
Он, может быть, по интеллекту даже выше! Вот биография немного подкачала - выходец из СССР).
Он, может быть, по интеллекту даже выше! Вот биография немного подкачала - выходец из СССР).
а в израеле это плохо если выходец из ссср человек?)
Цитата:
таноми52:
ТЫ же изображаешь "тут из себя всезнающую персону, приближенную к спецслужбам"
ТЫ же изображаешь "тут из себя всезнающую персону, приближенную к спецслужбам"
почему изображаю?
я офицер румынской разведки
я сразу это писал
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