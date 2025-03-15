Отправлено: - 20:34

Дантист:

Бред твой или с запада подсказали?

maxsaf:

Ага, и пилота вертолета убрала система, чтобы он против переговоров не выступал

maxsaf:

Чё ты несёшь?

maxsaf:

Включает он тут из себя все знающую персону, приближенную к спецслужбам)

maxsaf:

Где хоть одно доказательство задохнувшихся в трубе?

maxsaf:

Где хоть одно видео, как выживших встретили на выходе? Камеру забыли включить, или пленку в кассете зажевало?

таноми52:

У него ум, опыт, связи! Почему ему не поставить себя на уровень генерала Моссада?

таноми52:

Он, может быть, по интеллекту даже выше! Вот биография немного подкачала - выходец из СССР).

таноми52:

ТЫ же изображаешь "тут из себя всезнающую персону, приближенную к спецслужбам"

Цитата:с юговостокаЦитата:нет этого наркомана бандюки видимо убралипри бабках же был и права качалЦитата:прадвуЦитата:где я такое пишу что я просто приближен к спецслужбам?я прямо работаю у них))Цитата:они же в трубе задохнулисьнадо в трубе и искать)зашло 400 человеквышло 200где еще 200?)Цитата:в телегес дрона снималипрям видно как у трубы их гасилив итоге операция эффекта не принесла никакогоЦитата:а все умные и со связями должны ставить себя на уровень генералов моссада?)))Цитата:а в израеле это плохо если выходец из ссср человек?)Цитата:почему изображаю?я офицер румынской разведкия сразу это писал