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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 21:58
#4126
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Расставлять довушки, мое давнее призвание, на которых ловил буквально всех оппонентов.
Даже Тимур недавно чуток туда попал, так и не поняв, почему Трамп как тот древний презерватив..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:04
#4127
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Кому интересно, документальный фильм про нацисткие презервативы, разработанные в презолабораториях в Авдеевке..
Советую пересмотреть весь фильм, там об этом есть..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:11
#4128
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Трамп немного пошутил, когда обещал закончить войну..
Один Движуху любит, другой шутит..
А славяне тем не менее сотнями тысяч гибнут..
А Гитлер в гробу ворочается, какие пошли циничные правители.
Он то хотя бы был до конца честен со своим народом, благодаря которому вошел в Историю как настоящий реформатор, экономист и двигатель прогресса, который вывел Америку на первое место в космической отрасли..
А эти просто пузыри недоделанные..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:20
#4129
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Цитата:
111:
Он то хотя бы был до конца честен со своим народом, благодаря которому вошел в Историю как настоящий реформатор, экономист и двигатель прогресса, который вывел Америку на первое место в космической отрасли..

Кто он, Гитлер или Трамп? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 22:42
#4130
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Цитата:
maxsaf:
Кто он

---Наверное уже грушевый действует :-x ;-)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:06
#4131
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:10
#4132
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:21
#4133
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11623
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.03.25 - 23:23
#4134
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Цитата:
111:
Расставлять довушки, мое давнее призвание,

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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 00:33
#4135
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Цитата:
maxsaf:

я понял что он про немецких ученых и конструкторах которых американцы вывезли в 45 .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1501
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 01:05
#4136
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Цитата:
таноми52:
А ему сам Бог велел!

уверены ? поверили в рассказы Моисея ?
или уже зашито автоматом ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 01:29
#4137
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Цитата:
YESNO:
я понял что он про немецких ученых и конструкторах которых американцы вывезли в 45 .

Пусть сам пояснит, кого конкретно 111 имел ввиду, называя местоимением ОН.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 20:07
#4138
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Цитата:
maxsaf:
Пусть сам пояснит, кого конкретно 111 имел ввиду, называя местоимением ОН.

Скажите как его зовут...


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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17841
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.03.25 - 20:34
#4139
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Цитата:
Дантист:
Бред твой или с запада подсказали?

с юговостокаЦитата:
maxsaf:
Ага, и пилота вертолета убрала система, чтобы он против переговоров не выступал

нет этого наркомана бандюки видимо убрали
при бабках же был и права качал

Цитата:
maxsaf:
Чё ты несёшь?

прадвуЦитата:
maxsaf:
Включает он тут из себя все знающую персону, приближенную к спецслужбам)

где я такое пишу что я просто приближен к спецслужбам?
я прямо работаю у них))
Цитата:
maxsaf:
Где хоть одно доказательство задохнувшихся в трубе?

они же в трубе задохнулись
надо в трубе и искать)
зашло 400 человек
вышло 200
где еще 200?)
Цитата:
maxsaf:
Где хоть одно видео, как выживших встретили на выходе? Камеру забыли включить, или пленку в кассете зажевало?

в телеге
с дрона снимали
прям видно как у трубы их гасили
в итоге операция эффекта не принесла никакого
Цитата:
таноми52:
У него ум, опыт, связи! Почему ему не поставить себя на уровень генерала Моссада?

а все умные и со связями должны ставить себя на уровень генералов моссада?)))

Цитата:
таноми52:
Он, может быть, по интеллекту даже выше! Вот биография немного подкачала - выходец из СССР).

а в израеле это плохо если выходец из ссср человек?)
Цитата:
таноми52:
ТЫ же изображаешь "тут из себя всезнающую персону, приближенную к спецслужбам"

почему изображаю?
я офицер румынской разведки
я сразу это писал
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