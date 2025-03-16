Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51357
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:41
Я давно говорил, что хвалёные наши реформы в основной своей массе никакой похвалы не заслуживают. Вот более пяти лет назад провели жилищно-коммунальную реформу. Ну сразу было заметно, что от нее попахивает обыкновенной глупостью. Результат не заставил себя ждать.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 751
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:41
Да, уж! Работать не хотят, а праздников не счесть, даже рабочих дней скоро не останется! Думаю, что гос-во возьмет на себя частное жилищное хозяйство в стране, через свои управляющие государственные компании, и за деньги собственников квартир, руками услугодателей, которые не входят в штат управляющих компаний, будет проводить обслуживание общедомового имущества каждого МЖД сроком от 5 до 10 лет! Это как раз тот период, когда обучат сервисных менеджеров, для управления объектом кондоминиума, с установленной гос-вом заработной платой за счет собственников квартир! При ЖКХ акиматов открыть сервисные центры, где будут работать бухгалтерия и кассиры, закрепленные за каждым домом, а зарплата будет устанавливаться им гос-вом в зависимости от количества квартир! За их работой будет контролировать ЖКХ акимата (жилищная комиссия) совместно с Советом дома с ревизионной комиссией, при этом гос-во, чтобы не контролировать открыт ли банковский счет управляющей компанией, КСК, ОСИ, откроет банковские счета в банках 2-го уровня на каждый дом, куда собственники квартир будут обязаны вносить взносы на капитальный ремонт и на текущее обслуживание многоквартирных жилых домов (далее-МЖД). Тот,кто не будет оплачивать текущие счета, сберегательные счета на содержание общедомового имущества, в том числе и лифта, рискует быть выселенным из частной квартиры, даже если оно единственное жилье! Такие квартиры покупает гос-во через торги и вселяет туда жильцов за арендную плату! Все обязанности собственника квартир(нежилых помещений), в том числе и изъятие имущества через суд, прописать в ЗРК "О жилищных отношениях"! И это будет справедливо по отношению к собственникам квартир, регулярно оплачивающих на содержание общего имущества МЖД! Все обязанности и права собственников указать в возмездном договоре, заключенным между ЖКХ, ОСИ и самими собственниками квартир (нежилых помещений). Иначе, никто не будет управлять и содержать общедомовое имущество МЖД, что в конечном итоге приведет его в аварийное состояние! Раз гос-во издает законы, то оно обязано, не бросать собственников квартир(нежилых помещений) на произвол судьбы, а принимать все меры, в том числе и принудительные, для реализации жилищного законодательства в стране с целью сохранения жилищного фонда страны, либо строить только арендное жилье и вселять всех, кто в нем нуждается с применением мер по содержанию общего имущества в МЖД!
[Исправлено: абике, 16.03.2025 - 19:45]
[Исправлено: абике, 16.03.2025 - 19:45]
Re: Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:52
Цитата:
111, опять будешь пивом и баурсаками "революционеров" кормить?
Интересно, власть не боится, что может случиться ещё один январь?
111, опять будешь пивом и баурсаками "революционеров" кормить?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43775
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:59
Цитата:
Гостепреимство у нас русских в крови, как вы там, не знаю.
maxsaf:
111, опять будешь пивом и баурсаками "революционеров" кормить?
111, опять будешь пивом и баурсаками "революционеров" кормить?
Гостепреимство у нас русских в крови, как вы там, не знаю.
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 19:21
Цитата:
Так ты их прям домой к себе видишь, их там бегают ищут, а ты дома гостей встречаешь?))
111:
Гостепреимство у нас русских в крови, как вы там, не знаю.
Гостепреимство у нас русских в крови, как вы там, не знаю.
Так ты их прям домой к себе видишь, их там бегают ищут, а ты дома гостей встречаешь?))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43775
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 20:05
Цитата:
Кто там кого ищет то?
Многих знаю, работают так же, некоторые дома отгрохали, хат понакупали и сдают, у многих родственники в полиции, да и сами они многие бывшие полицейские, а один даже майор, как то там, может обратно устроится на службу.
maxsaf:
Так ты их прям домой к себе видишь, их там бегают ищут, а ты дома гостей встречаешь?))
Так ты их прям домой к себе видишь, их там бегают ищут, а ты дома гостей встречаешь?))
Кто там кого ищет то?
Многих знаю, работают так же, некоторые дома отгрохали, хат понакупали и сдают, у многих родственники в полиции, да и сами они многие бывшие полицейские, а один даже майор, как то там, может обратно устроится на службу.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 199, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 198
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать