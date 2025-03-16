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≡ Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51357
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:41
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Я давно говорил, что хвалёные наши реформы в основной своей массе никакой похвалы не заслуживают. Вот более пяти лет назад провели жилищно-коммунальную реформу. Ну сразу было заметно, что от нее попахивает обыкновенной глупостью. Результат не заставил себя ждать.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
751
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:41
#1
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Да, уж! Работать не хотят, а праздников не счесть, даже рабочих дней скоро не останется! Думаю, что гос-во возьмет на себя частное жилищное хозяйство в стране, через свои управляющие государственные компании, и за деньги собственников квартир, руками услугодателей, которые не входят в штат управляющих компаний, будет проводить обслуживание общедомового имущества каждого МЖД сроком от 5 до 10 лет! Это как раз тот период, когда обучат сервисных менеджеров, для управления объектом кондоминиума, с установленной гос-вом заработной платой за счет собственников квартир! При ЖКХ акиматов открыть сервисные центры, где будут работать бухгалтерия и кассиры, закрепленные за каждым домом, а зарплата будет устанавливаться им гос-вом в зависимости от количества квартир! За их работой будет контролировать ЖКХ акимата (жилищная комиссия) совместно с Советом дома с ревизионной комиссией, при этом гос-во, чтобы не контролировать открыт ли банковский счет управляющей компанией, КСК, ОСИ, откроет банковские счета в банках 2-го уровня на каждый дом, куда собственники квартир будут обязаны вносить взносы на капитальный ремонт и на текущее обслуживание многоквартирных жилых домов (далее-МЖД). Тот,кто не будет оплачивать текущие счета, сберегательные счета на содержание общедомового имущества, в том числе и лифта, рискует быть выселенным из частной квартиры, даже если оно единственное жилье! Такие квартиры покупает гос-во через торги и вселяет туда жильцов за арендную плату! Все обязанности собственника квартир(нежилых помещений), в том числе и изъятие имущества через суд, прописать в ЗРК "О жилищных отношениях"! И это будет справедливо по отношению к собственникам квартир, регулярно оплачивающих на содержание общего имущества МЖД! Все обязанности и права собственников указать в возмездном договоре, заключенным между ЖКХ, ОСИ и самими собственниками квартир (нежилых помещений). Иначе, никто не будет управлять и содержать общедомовое имущество МЖД, что в конечном итоге приведет его в аварийное состояние! Раз гос-во издает законы, то оно обязано, не бросать собственников квартир(нежилых помещений) на произвол судьбы, а принимать все меры, в том числе и принудительные, для реализации жилищного законодательства в стране с целью сохранения жилищного фонда страны, либо строить только арендное жилье и вселять всех, кто в нем нуждается с применением мер по содержанию общего имущества в МЖД!

[Исправлено: абике, 16.03.2025 - 19:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27001
Re: Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:52
#2
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Цитата:
Интересно, власть не боится, что может случиться ещё один январь?

111, опять будешь пивом и баурсаками "революционеров" кормить? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 18:59
#3
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Цитата:
maxsaf:
111, опять будешь пивом и баурсаками "революционеров" кормить?

Гостепреимство у нас русских в крови, как вы там, не знаю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27001
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 19:21
#4
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Цитата:
111:
Гостепреимство у нас русских в крови, как вы там, не знаю.

Так ты их прям домой к себе видишь, их там бегают ищут, а ты дома гостей встречаешь?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43775
Николай ВОРОНИН: Реформа на реформу?
Отправлено: 16.03.25 - 20:05
#5
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Цитата:
maxsaf:
Так ты их прям домой к себе видишь, их там бегают ищут, а ты дома гостей встречаешь?))

Кто там кого ищет то?
Многих знаю, работают так же, некоторые дома отгрохали, хат понакупали и сдают, у многих родственники в полиции, да и сами они многие бывшие полицейские, а один даже майор, как то там, может обратно устроится на службу.
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