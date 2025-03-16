Re: Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и...

Отправлено: - 19:19

ЭПК Форвайт уже собирает деньги с услугополучателей как энергоснабжающая компания, однако ни разу не присылала извещения своим клиентам, с показателями сколько было и сколько потреблено электричество или ему верить на честное слово или не платить за израсходованную э/энергию, поскольку нет извещения из ЭПК Форвайт о размере израсходованной э/энергии и сумме долга!