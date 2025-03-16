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≡ Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и офис "Казгидромета" - Кто еще останется на время без света на следующей неделе в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51357
Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и офис "Казгидромета" - Кто еще останется на время без света на следующей неделе в Костанае?
Отправлено: 16.03.25 - 17:43
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План работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 19 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На грядущей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в 11 районах областного центра.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1147
Re: Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и...
Отправлено: 16.03.25 - 17:43
#1
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кОбланды же вроде?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
751
Re: Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и...
Отправлено: 16.03.25 - 19:19
#2
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ЭПК Форвайт уже собирает деньги с услугополучателей как энергоснабжающая компания, однако ни разу не присылала извещения своим клиентам, с показателями сколько было и сколько потреблено электричество или ему верить на честное слово или не платить за израсходованную э/энергию, поскольку нет извещения из ЭПК Форвайт о размере израсходованной э/энергии и сумме долга!
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