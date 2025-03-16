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Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и офис "Казгидромета" - Кто еще останется на время без света на следующей неделе в Костанае?
Кафе "Бирюлька", ресторан "Поместье" и офис "Казгидромета" - Кто еще останется на время без света на следующей неделе в Костанае?
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